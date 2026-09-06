W skrócie Kilka lotnisk w Indonezji, w tym to w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau, a setki lotów zostało odwołanych.

Po piątkowej erupcji słup pyłu osiągnął 6 km nad Jawą i 15 km nad Sumatrą, utrzymuje się aktywność sejsmiczna, a władze zapewniły pomoc czekającym podróżnym.

Wybuch doprowadził do zamknięcia części szkół, rezygnacji rybaków z wypłynięć, a dla oczyszczenia powietrza planowane jest sztuczne zasiewanie chmur.

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Jak powiadomiły indonezyjski resort oraz władze lotnisk, odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Tysiącom podróżnym oczekującym w portach lotniczych zapewniono posiłki, napoje oraz transport autobusowy do hoteli.

Do erupcji doszło w piątek. Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej BMKG, słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Agencja geologiczna odnotowała ciągłą aktywność sejsmiczną, wywołaną przesuwaniem się magmy. Ostrzegła też o możliwości dalszych wybuchów.

Anak Krakatau wybuchł. Lotniska zamknięte, setki lotów odwołanych

W reakcji na opad popiołu władze podjęły decyzję o odwołaniu zajęć w części szkół. Lokalni rybacy powstrzymali się od wypływania w morze, natomiast ruch promowy w Cieśninie Sundajskiej odbywa się normalnie, przy zachowaniu trzykilometrowej strefy bezpieczeństwa wokół wulkanu.

W celu szybszego oczyszczenia atmosfery z pyłu państwowa agencja ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) zapowiedziała przeprowadzenie operacji zasiewu chmur.

- Jeśli opady będą wystarczająco silne, pył wulkaniczny, który zakłóca nasze codzienne życie, zostanie szybko zmyty - oświadczył szef BNPB Suharyanto, apelując jednocześnie do mieszkańców o noszenie maseczek ochronnych i ograniczenie czasu spędzanego na powietrzu.

Wulkan Anak Krakatau w Indonezji. Historia powstania

Wulkan Anak Krakatau ("Dziecko Krakatau"), położony w cieśninie między Jawą a Sumatrą, to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. Wyłonił się na początku ubiegłego wieku w wielkim zapadlisku po dawnym wulkanie Krakatau podczas katastrofalnej erupcji z 1883 r.

Od lipca wulkan był objęty podwyższonym stopniem zagrożenia. W 2018 r. jego wybuch wywołał tragiczne w skutkach tsunami, w wyniku którego zginęło ponad 400 osób.



