Setki migrantów ruszyły do Ceuty. Na granicy znowu wrze, wiele zatrzymań

W skrócie Między sobotą a niedzielnym popołudniem na granicy z Ceutą zatrzymano około 300 migrantów oraz 61 Marokańczyków podejrzanych o wspieranie przerzutu ludzi.

Władze Maroka zwiększyły liczbę patroli i siły w rejonie granicy oraz na wodach i w powietrzu wokół Ceuty po masowej próbie wtargnięcia tysięcy migrantów pod koniec lipca.

Według różnych źródeł liczba zmarłych migrantów podczas prób przedostania się do Ceuty jest różna: władze Maroka mówią o 14, organizacja Caminando Fronteras o co najmniej 63, a rząd Hiszpanii potwierdził śmierć 82 osób po swojej stronie.

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Marokańska stacja Medi 1 poinformowała, że od soboty do niedzielnego popołudnia blisko 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy z Ceutą. dodatkowo zatrzymano też 61 Marokańczyków, którzy podejrzani są o wspieranie procederu przerzucania migrantów do hiszpańskiej enklawy.

Ceuta. Kryzys migracyjny trwa, setki migrantów próbowało przekroczyć granicę

Medi 1 przypomniała, że w ostatnich dniach władze w Rabacie wzmocniły siły na granicy z Ceutą, a także powiększyły liczbę patroli morskich i powietrznych, aby udaremnić powtórzenie się tzw. kryzysu migracyjnego w tej hiszpańskiej eksklawie.

Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do tego miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu dwóch dni dotarło tam, według szacunków rządu Hiszpanii, około 80 tys. osób.

W kolejnych kilku dniach to autonomiczne miasto opuściło ponad 70 tys. migrantów wracając do Maroka. Rząd Hiszpanii i władze Ceuty szacują, że obecnie w eksklawie przebywa od pięciu do ośmiu tys. migrantów.

Ceuta. Sprzeczne doniesienia o liczbie ofiar

Informacje przekazywane przez rząd Maroka na temat liczby osób, które po stronie tego kraju zginęły podczas próby przedostania się do Ceuty odbiegają od szacunków pozarządowej organizacji Caminando Fronteras. Twierdzi ona, że władze marokańskie wyłowiły z wody co najmniej 63 osoby. Rząd w Rabacie twierdzi, że jedynie 14.

Tymczasem według rządu Hiszpanii po stronie tego kraju potwierdzono śmierć 82 migrantów próbujących wedrzeć się 30 i 31 lipca do Ceuty.



