Setki bojowników uciekły z więzienia. Syria w chaosie, trwa obława

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Około 200 bojowników tzw. Państwa Islamskiego uciekło z więzienia w syryjskim Shaddadi po wycofaniu się Syryjskich Sił Demokratycznych - poinformował przedstawiciel władz USA w rozmowie z Reutersem. Znaczna część zbiegów została jednak ponownie schwytana przez siły rządowe.

Pomarańczowy uniform więzienny leży porzucony na ziemi w pustym, ogrodzonym betonowym dziedzińcu. W tle widoczne są metalowe ogrodzenia z drutu kolczastego i wysokie betonowe mury.
Bojownicy zbiegli z więzienia w Ash Shaddadah/OMAR HAJ KADOURAFP

W skrócie

  • Około 200 bojowników tzw. Państwa Islamskiego uciekło z więzienia w syryjskim Shaddadi po wycofaniu się Syryjskich Sił Demokratycznych.
  • Siły rządowe po ucieczce przeprowadziły operację w regionie i zatrzymały część zbiegów, a obława na pozostałych wciąż trwa.
  • Informacje o liczbie uciekinierów są rozbieżne – syryjski rząd podaje około 120, a kurdyjskie źródła nawet 1500.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że liczba uciekinierów mogła wynosić około 120, jednak źródła kurdyjskie sugerują, że mogło być ich znacznie więcej.

W poniedziałek późnym wieczorem kurdyjski portal Rudaw informował, powołując się SDF Farhada Szamiego, że chodzi o około 1500 bojowników Państwa Islamskiego (IS).

Syria. Ucieczka bojowników z więzienia. Trwa obława

Po ucieczce syryjskie siły rządowe, wspierane przez jednostki bezpieczeństwa i wojsko, przeprowadziły szeroko zakrojoną operację w rejonie Shaddadi.

Władze w Damaszku poinformowały, że do tej pory zatrzymano kilkudziesięciu zbiegłych bojowników, a obława na pozostałych nadal trwa.

Jak przekazała agencja AFP, na miejscu zdarzenia widoczne były porozrzucane pomarańczowe kombinezony więzienne, noszone przez zatrzymanych bojowników IS, którzy pozbyli się ich w trakcie ucieczki z zakładu.

Zobacz również:

Ahmed al-Szara został tymczasowym prezydentem Syrii
Świat

Zmiany na szczytach władzy w Syrii. Mianowano tymczasowego prezydenta

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Okoliczności ucieczki pozostają niejasne. Syryjski rząd oskarża SDF o zaniedbania w zabezpieczeniu więzienia w trakcie przekazywania kontroli nad obiektem.

    Z kolei przedstawiciele kurdyjskich sił twierdzą, że chaos wybuchł w wyniku starć i presji ze strony sił powiązanych z Damaszkiem, co umożliwiło więźniom ucieczkę.

    Chaos w kluczowym regionie Syrii. Kurdowie nie chcą oddać przyczółka

    Wycofanie się oddziałów kurdyjskich jest elementem zawartego w niedzielę porozumienia między syryjskim rządem a zdominowanymi przez Kurdów Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF). Umowa miała zakończyć wznowione w styczniu walki między tymi grupami. Według doniesień mediów ataki jednak trwają.

    Kierowany przez Kurdów sojusz do niedawna kontrolował całą północno-wschodnią Syrię i utworzył tam niezależną od władz w Damaszku autonomiczną administrację. Region ten od lat pozostaje kluczowy dla bezpieczeństwa, ponieważ przetrzymywane są tam tysiące podejrzanych o związki z Państwem Islamskim.

    Urzędnik, który rozmawiał z Reutersem pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że około 600 zagranicznych bojowników Państwa Islamskiego zostało przeniesionych z Shaddadi przed 19 stycznia do innych obiektów i pozostaje w areszcie.

    Źródła: Reuters, al-monitor

    Zobacz również:

    Wielka Brytania i Francja uderzyły w cele Państwa Islamskiego w Syrii
    Świat

    Brytyjczycy i Francuzi uderzyli w Syrii. "Zniszczono podziemne tunele"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Kiedy nowe wybory w Polsce 2050? Szyszko: Do końca stycznia druga turaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze