Setki bojowników uciekły z więzienia. Syria w chaosie, trwa obława
Około 200 bojowników tzw. Państwa Islamskiego uciekło z więzienia w syryjskim Shaddadi po wycofaniu się Syryjskich Sił Demokratycznych - poinformował przedstawiciel władz USA w rozmowie z Reutersem. Znaczna część zbiegów została jednak ponownie schwytana przez siły rządowe.
W skrócie
- Około 200 bojowników tzw. Państwa Islamskiego uciekło z więzienia w syryjskim Shaddadi po wycofaniu się Syryjskich Sił Demokratycznych.
- Siły rządowe po ucieczce przeprowadziły operację w regionie i zatrzymały część zbiegów, a obława na pozostałych wciąż trwa.
- Informacje o liczbie uciekinierów są rozbieżne – syryjski rząd podaje około 120, a kurdyjskie źródła nawet 1500.
Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że liczba uciekinierów mogła wynosić około 120, jednak źródła kurdyjskie sugerują, że mogło być ich znacznie więcej.
W poniedziałek późnym wieczorem kurdyjski portal Rudaw informował, powołując się SDF Farhada Szamiego, że chodzi o około 1500 bojowników Państwa Islamskiego (IS).
Syria. Ucieczka bojowników z więzienia. Trwa obława
Po ucieczce syryjskie siły rządowe, wspierane przez jednostki bezpieczeństwa i wojsko, przeprowadziły szeroko zakrojoną operację w rejonie Shaddadi.
Władze w Damaszku poinformowały, że do tej pory zatrzymano kilkudziesięciu zbiegłych bojowników, a obława na pozostałych nadal trwa.
Jak przekazała agencja AFP, na miejscu zdarzenia widoczne były porozrzucane pomarańczowe kombinezony więzienne, noszone przez zatrzymanych bojowników IS, którzy pozbyli się ich w trakcie ucieczki z zakładu.
Okoliczności ucieczki pozostają niejasne. Syryjski rząd oskarża SDF o zaniedbania w zabezpieczeniu więzienia w trakcie przekazywania kontroli nad obiektem.
Z kolei przedstawiciele kurdyjskich sił twierdzą, że chaos wybuchł w wyniku starć i presji ze strony sił powiązanych z Damaszkiem, co umożliwiło więźniom ucieczkę.
Chaos w kluczowym regionie Syrii. Kurdowie nie chcą oddać przyczółka
Wycofanie się oddziałów kurdyjskich jest elementem zawartego w niedzielę porozumienia między syryjskim rządem a zdominowanymi przez Kurdów Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF). Umowa miała zakończyć wznowione w styczniu walki między tymi grupami. Według doniesień mediów ataki jednak trwają.
Kierowany przez Kurdów sojusz do niedawna kontrolował całą północno-wschodnią Syrię i utworzył tam niezależną od władz w Damaszku autonomiczną administrację. Region ten od lat pozostaje kluczowy dla bezpieczeństwa, ponieważ przetrzymywane są tam tysiące podejrzanych o związki z Państwem Islamskim.
Urzędnik, który rozmawiał z Reutersem pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że około 600 zagranicznych bojowników Państwa Islamskiego zostało przeniesionych z Shaddadi przed 19 stycznia do innych obiektów i pozostaje w areszcie.
