W skrócie Około 200 bojowników tzw. Państwa Islamskiego uciekło z więzienia w syryjskim Shaddadi po wycofaniu się Syryjskich Sił Demokratycznych.

Siły rządowe po ucieczce przeprowadziły operację w regionie i zatrzymały część zbiegów, a obława na pozostałych wciąż trwa.

Informacje o liczbie uciekinierów są rozbieżne – syryjski rząd podaje około 120, a kurdyjskie źródła nawet 1500.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że liczba uciekinierów mogła wynosić około 120, jednak źródła kurdyjskie sugerują, że mogło być ich znacznie więcej.

W poniedziałek późnym wieczorem kurdyjski portal Rudaw informował, powołując się SDF Farhada Szamiego, że chodzi o około 1500 bojowników Państwa Islamskiego (IS).

Syria. Ucieczka bojowników z więzienia. Trwa obława

Po ucieczce syryjskie siły rządowe, wspierane przez jednostki bezpieczeństwa i wojsko, przeprowadziły szeroko zakrojoną operację w rejonie Shaddadi.

Władze w Damaszku poinformowały, że do tej pory zatrzymano kilkudziesięciu zbiegłych bojowników, a obława na pozostałych nadal trwa.

Jak przekazała agencja AFP, na miejscu zdarzenia widoczne były porozrzucane pomarańczowe kombinezony więzienne, noszone przez zatrzymanych bojowników IS, którzy pozbyli się ich w trakcie ucieczki z zakładu.

Okoliczności ucieczki pozostają niejasne. Syryjski rząd oskarża SDF o zaniedbania w zabezpieczeniu więzienia w trakcie przekazywania kontroli nad obiektem.

Z kolei przedstawiciele kurdyjskich sił twierdzą, że chaos wybuchł w wyniku starć i presji ze strony sił powiązanych z Damaszkiem, co umożliwiło więźniom ucieczkę.

Chaos w kluczowym regionie Syrii. Kurdowie nie chcą oddać przyczółka

Wycofanie się oddziałów kurdyjskich jest elementem zawartego w niedzielę porozumienia między syryjskim rządem a zdominowanymi przez Kurdów Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF). Umowa miała zakończyć wznowione w styczniu walki między tymi grupami. Według doniesień mediów ataki jednak trwają.

Kierowany przez Kurdów sojusz do niedawna kontrolował całą północno-wschodnią Syrię i utworzył tam niezależną od władz w Damaszku autonomiczną administrację. Region ten od lat pozostaje kluczowy dla bezpieczeństwa, ponieważ przetrzymywane są tam tysiące podejrzanych o związki z Państwem Islamskim.

Urzędnik, który rozmawiał z Reutersem pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że około 600 zagranicznych bojowników Państwa Islamskiego zostało przeniesionych z Shaddadi przed 19 stycznia do innych obiektów i pozostaje w areszcie.

Źródła: Reuters, al-monitor

Kiedy nowe wybory w Polsce 2050? Szyszko: Do końca stycznia druga tura Polsat News Polsat News