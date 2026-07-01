Seria zamachów na polityków partii rządzącej. Dramatyczne sceny w kraju UE

W skrócie W Salonikach doszło do serii eksplozji, w wyniku których rannych zostało pięciu polityków rządzącej partii Nowa Demokracja, w tym były poseł tej partii.

Ataki przeprowadzono przed świtem przy użyciu prymitywnych ładunków wybuchowych.

Przedstawiciele Nowej Demokracji oraz opozycyjnych ugrupowań potępili zamachy, określając je jako akt terrorystyczny wymierzony w członków partii rządzącej.

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Wszystkie ataki przeprowadzono przed świtem w drugim co do wielkości mieście Grecji - Salonikach. Policja przekazała, że użyto w nich prymitywnych ładunków wybuchowych, wykonanych z butli z gazem używanym do kuchenek turystycznych.

Policja przekazała, że wśród poszkodowanych jest kandydatka do parlamentu z ramienia Nowej Demokracji, która doznała oparzeń. W ataku ucierpiała też jej matka, która z oparzeniami trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii.

Pozostali ranni, to prominentny działacz Nowej Demokracji w Salonikach oraz były poseł z ramienia tego ugrupowania.

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W specjalnym oświadczeniu sekretarz partii Konstandinos Kiriangakis powiedział, że "Nowa Demokracja nie da się sterroryzować".

Dodał, że był to "prawdziwy atak terrorystyczny na domy członków Nowej Demokracji". Kiriangakis zauważył, że "celem tych, którzy je przeprowadzili, było pozbawienie życia".

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Ataki potępili też m.in. rzecznik rządu Pawlos Marinakis, a także politycy opozycyjnych ugrupowań - PASOK i lewicowej Syrizy.

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Agencja AP napisała, że w Grecji ataki zbrojnych ugrupowań na symbole władzy lub własność polityków, policji oraz osób sprawujących władzę są stosunkowo częste.

W lipcu 2025 r. bomba wybuchła przed domem prezesa greckiego stowarzyszenia strażników więziennych w Salonikach. Sam urzędnik nie odniósł obrażeń, ale dwie inne osoby zostały lekko ranne.

Nowa Demokracja w ostatnich wyborach w Grecji zdobyła ponad 40 proc. poparcia. Ugrupowanie posiada bezwzględną większość w jednoizbowym parlamencie. Premierem z ramienia partii jest Kiriakos Mitsotakis.





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