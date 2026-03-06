W skrócie Brytyjska policja informuje, że rosyjski wywiad może być odpowiedzialny za serię podpaleń i wybuchów na lotniczych terminalach cargo w Europie.

W międzynarodowym śledztwie z udziałem polskich śledczych zidentyfikowano 22 osoby powiązane z rosyjskim wywiadem GRU, rekrutowane m.in. z Rosji, Łotwy, Estonii, Litwy i Ukrainy.

W lipcu 2024 roku na terenie Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii doszło do wybuchów w przesyłkach nadanych z Litwy przez firmy kurierskie DHL i DPD.

Wniosek o udziale rosyjskich służb w serii incydentów, które miały miejsce w 2024 roku, został wyciągnięty po pracach zespołu detektywów z Wielkiej Brytanii, Litwy, Polski, Niemiec i Holandii - czytamy w oświadczeniu londyńskiej policji.

- Praca naszych europejskich odpowiedników jest naprawdę imponująca i dowodzi, jak pilna jest potrzeba współpracy transgranicznej, a także jak ważna jest wiedza naszych kolegów za granicą - powiedziała podkomisarz Vicki Evans, starsza koordynator krajowy ds. zwalczania terroryzmu.

Detektywi z Europy zidentyfikowali 22 sprawców podpaleń i wybuchów

Eurojust, agencja Unii Europejskiej ds. współpracy wymiaru sprawiedliwości, poinformowała w piątek, że wspólne śledztwo europejskich detektywów pozwoliło zidentyfikować 22 podejrzanych na Litwie i w Polsce, którzy współpracowali z rosyjskim wywiadem GRU.

"Podejrzani sprawcy zostali zrekrutowani z Rosji, Łotwy, Estonii, Litwy i Ukrainy i często znajdowali się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej" - czytamy w oświadczeniu Eurojustu.

"Podejrzewa się, że czyny popełnione przez tych podejrzanych zostały wykonane na zlecenie wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej" - dodano.

Seria podpaleń w terminalach cargo. Incydenty w całej Europie

Do serii incydentów wybuchowych w centrach logistycznych doszło w całej Europie.

Według ustaleń litewskich śledczych,19 lipca 2024 roku obywatel Litwy Aleksander Szuranow, działając ze wspólnikami, nadał z Wilna cztery paczki do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Wykorzystał w tym celu usługi firm kurierskich DHL i DPD.

Przesyłki zawierały własnoręcznie wykonane ładunki wybuchowe z możliwością zdalnej regulacji siły eksplozji. Dwie paczki - wysłane przez DHL - trafiły samolotami towarowymi do Wielkiej Brytanii, a kolejne dwie - nadane przez DPD - zostały przewiezione ciężarówkami do Polski.

Jak przypomina portal LRT, 20 lipca 2024 roku o godz. 17:45 pierwsza przesyłka, uruchomiona przez zaprogramowany elektroniczny timer, eksplodowała i zapaliła się na lotnisku w Lipsku w Niemczech, tuż przed załadunkiem na samolot transportowy DHL lecący na trasie Wilno-Lipsk-Wielka Brytania.

21 lipca 2024 roku o godz. 14:15 druga paczka wybuchła i zapaliła się w naczepie ciężarówki DPD przejeżdżającej przez Polskę. Następnego dnia o godz. 15:36 detonacji i pożarowi uległa trzecia przesyłka w magazynie DHL w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Czwarta paczka, przewożona drogą lądową przez Polskę w transporcie DPD, nie została zdetonowana z powodu niesprawnego mechanizmu inicjującego.

Moskwa zawsze zaprzeczała oskarżeniom o udział w jakiejkolwiek takiej operacji, a także innym oskarżeniom o szerszą kampanię sabotażową obejmującą podpalenia, mające na celu destabilizację sojuszników Ukrainy.

Źródło: Reuters

