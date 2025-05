W ciągu ostatnich tygodni na Litwie doszło do kilku pożarów w zakładach przetwarzania odpadów . W związku z tym powołano specjalną grupę śledczą , która ma wyjaśnić przyczyny tych zdarzeń. Na antenie radia LRT do sprawy odnieśli się eksperci.

Według Aurimasa Gudžiauskasa , szefa litewskiego Państwowego Nadzoru Pożarniczego Departamentu Ochrony i Ratownictwa Przeciwpożarowego (PAGD), do takich pożarów rzadko dochodzi przypadkiem - często pojawienie się ognia w danym miejscu jest związane z działalnością człowieka.

Jak zauważył, jeśli chodzi o pożar, który wybuchł w Alytus, "sabotaż został odrzucony". W pozostałych dwóch przypadkach podobna informacja nie została zaś podana do publicznej wiadomości.

Chociaż pożar w zakładzie recyklingu odpadów Energesman w Wilnie wybuchł w czasie, gdy obiekt nie funkcjonował, Gudžiauskas podkreślił, że pożary nie są rzadkością w takich miejscach. Jak dodał, liczba pożarów we wspomnianym sektorze spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Jest prawdopodobne, że gdy pracownicy są na miejscu, gaszą takie pożary własnymi siłami (...). Jeśli spojrzymy na dane z tego i zeszłego roku w tym samym okresie, w sektorze produkcyjnym, to w tym roku mamy o kilka pożarów mniej niż w roku ubiegłym - zauważył.

- Odpady trafiają do centrów sortowania i recyklingu prosto z koszy na śmieci mieszkańców. W nich natomiast czasem znajdują się różnego rodzaju urządzenia lub ich części , które mogą powodować pożary - zauważył Marina Curko-Notkuvienė , ekspertka ds. gospodarki odpadami w Litewskim Stowarzyszeniu Gmin i Podmiotów Gospodarujących Odpadami.

- Stowarzyszenia zajmujące się gospodarką odpadami wraz ze strażakami zaapelowały do rządu o rozpoczęcie gospodarowania bateriami, wprowadzenie kaucji oraz o przejęcie przez producentów odpowiedzialności za mieszkańców za ich segregację. W naszych działaniach wykorzystujemy kamery ze sztuczną inteligencją, które analizują kompozycję (odpadów - red.). W ciągu dwóch dni wykryto w nich 200 sztuk baterii. Oznacza to, że nie jest to przypadek, ale nawyk - wskazała Curko-Notkuvienė.