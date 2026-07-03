W skrócie W japońskich lasach planowane jest rozmieszczenie ponad 800 kamer do monitorowania populacji niedźwiedzi.

W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost liczby spotkań oraz ataków niedźwiedzi, z czego co najmniej pięć zakończyło się śmiercią ludzi w regionie Tohoku.

Władze zalecają unikanie samotnych wędrówek w górach i korzystanie z dzwonków oraz gazu pieprzowego.

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W Japonii w ostatnich miesiącach doszło do gwałtownego wzrostu liczby ataków niedźwiedzi. Jak wynika z danych lokalnego ministerstwa środowiska, tylko od 1 kwietnia w wyniku spotkania z tymi drapieżnikami życie straciło co najmniej pięć osób - wszystkie w północnym regionie Tohoku.

W 2025 roku w całym kraju doszło do rekordowej liczby 13 ataków. Japońskie media niemal codziennie informują o spotkaniach z niedźwiedziami w pobliżu pasaży handlowych, parków i szkół. Populacja tych zwierząt w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, częściowo ze względu na mniejszą liczbę ludności na obszarach wiejskich.

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W ramach reakcji na rosnącą liczbę niebezpiecznych spotkań z niedźwiedziami japoński rząd zamierza sięgnąć po najnowszą technologię.

Jak przekazał w rozmowie z agencją AFP urzędnik ministerstwa środowiska Yu Takahashi, władze planują rozmieszczenie ponad 800 kamer, które będą monitorować populację drapieżników - najpierw w regionie Tohoku, a następnie, w ciągu najbliższych czterech lat, w całym kraju.

Powyżej każdej kamery, na wysokości głowy człowieka, zostaną umieszczone słoiki z miodem wymieszanym z winem. Zgodnie z założeniem resortu, kiedy niedźwiedź stanie na dwóch łapach, aby dobrać się do pojemnika, kamera uchwyci unikalny wzór na jego piersi, co w dalszej perspektywie pozwoli na identyfikację pojedynczych zwierząt.

- Do tej pory lokalne władze szacowały liczebność populacji z wykorzystaniem różnych metod i w różnych okresach. Nasz plan zakłada przeprowadzenie dokładniejszych badań - wskazał Takahashi.

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W tym tygodniu japońskie władze poinformowały, że prowadzą dochodzenie dotyczące potencjalnego szóstego zgonu po zetknięciu z niedźwiedziem. W górzystej części Tohoku znaleziono ciało mężczyzny z obrażeniami wskazującymi na możliwy atak.

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W związku z zagrożeniem rządzący zalecają, aby unikać samotnych wypraw w góry i brać ze sobą dzwonek i gaz pieprzowy. Na dzikie zwierzęta można jednak natrafić także w mieście - w czerwcu kilkudziesięciu policjantów, myśliwych i urzędników miejskich potrzebowało czterech dni, aby schwytać niedźwiedzia grasującego w mieście Utsunomiya.

Wcześniej inny drapieżnik zaatakował łącznie cztery osoby w dwóch fabrykach w Fukushimie. Również w tym przypadku odłowienie zwierzęcia zajęło kilka dni.

Źródło: AFP





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