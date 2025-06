Seria pozwów KE przeciwko Polsce. Chce nałożenia sankcji

Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce, została podjęta w środę.

Ponadto KE przypomniała, że do Polski skierowano wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2020 r., a uzasadnioną opinię we wrześniu 2022 r. Argumentując decyzję o pozwaniu Polski KE podkreśliła, iż uważa, że "wysiłki polskich władz były jak dotąd niewystarczające".