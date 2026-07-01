W skrócie Pożary objęły ponad 700 hektarów w departamentach Herault i Aude oraz 30 hektarów w Var, położonym blisko granicy z Włochami.

W akcjach gaśniczych biorą udział setki strażaków, wykorzystując samoloty, śmigłowce i specjalistyczny sprzęt, a tysiące osób ewakuowano z zagrożonych terenów.

Fala rekordowych upałów utrudnia opanowanie sytuacji.

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Jak donosi stacja BFM, potężny pożar rozpoczął się w środę w położonym na południu Francji departamencie Herault i następnie rozprzestrzenił się na sąsiedni region - Aude.

Ogień opanował już ponad 700 hektarów i wciąż nie został w pełni opanowany.

Francja. Potężny pożar na południu, w akcji setki strażaków

Prefekt Aude poinformował w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, że ogień już się nie rozprzestrzenia, choć w regionie panują niekorzystne warunki pogodowe. "Prawe i lewe skrzydło pożaru wciąż są bardzo aktywne, nie udało się ich jeszcze opanować" - dodał.

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 500 strażaków z obu departamentów, cztery samoloty Canadair, dwa samoloty Dash i śmigłowiec do zrzucania wody. Część pobliskich miejscowości zdecydowała o uruchomieniu planów awaryjnych.

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- Sytuacja rozwinęła się w ogromnym, imponującym tempie - mówił w rozmowie z BFM TV burmistrz położonego w Herault Pouzols.

Setki strażaków w akcji, tysiące ewakuowanych. Pożary we Francji

To niejedyny pożar, który w ostatnich godzinach wybuchł na francuskim terytorium. Z potężnym ogniem musieli zmierzyć się także mieszkańcy położonego w pobliżu granicy z Włochami miasta Frejus w departamencie Var.

Pożar, który rozpoczął się ok. godz. 16, objął tam łącznie obszar ponad 30 hektarów lasu i wymusił ewakuację ok. 2200 osób z kilku obozowisk. W akcji gaśniczej udział wzięło ponad 300 strażaków i 85 pojazdów gaśniczych, a także trzy samoloty gaśnicze Canadair i cztery śmigłowce zrzucające wodę.

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Około godziny 20 udało się opanować ogień, akcję w nocy kontynuować będzie jednak kolejnych kilkudziesięciu strażaków.

Francja mierzy się w ostatnich tygodniach z rekordową falą upałów, sięgających nawet ponad 40 stopni Celsjusza. W większości kraju w weekend było powyżej 30 stopni, a w Les Arcs w regionie Var w niedzielę zanotowano 42 st. C.

Początek tygodnia wciąż był we Francji gorący, jednak temperatury stopniowo spadały. Wciąż jednak są wyższe o dwa do pięciu stopni od średniej dla tej pory roku.

Źródła: BFM, Le Parisien





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