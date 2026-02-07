Seria incydentów na włoskiej kolei. Wszystko w trakcie zimowych igrzysk

Marcin Boniecki

We Włoszech doszło do serii incydentów na kolei, które zbiegły się z początkiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich - podały media. Na torach odnaleziono ładunki wybuchowe, przecięto kable i podpalono kabinę elektryczną. Śledczy nie wykluczają celowych działań anarchistów. Do podobnych zdarzeń dochodziło bowiem podczas letnich igrzysk w Paryżu w 2024 roku.

Opuszczony peron kolejowy pokryty cienką warstwą śniegu nocą, oświetlony sztucznym światłem oraz zbliżenie na plecy funkcjonariusza policji w kurtce z napisem „POLIZIA”.
Seria incydentów na włoskiej kolei. Zdj. ilustracyjne Michael Nguyen/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • We Włoszech odnotowano trzy przypadki uszkodzeń infrastruktury kolejowej.
  • Na linii Bolonia-Padwa znaleziono domowej roboty materiały wybuchowe, przecięto kable elektryczne, a na linii Bolonia-Ankona spłonęła kabina elektryczna.
  • Śledczy nie wykluczają, że incydenty miały związek z aktywnością anarchistów, a włoskie służby wcześniej udaremniły cyberatak powiązany z Rosją.
Start Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech towarzyszył serii incydentów na kolei.

Włochy. Seria incydentów na kolei

Jak podała agencja ANSA, odnotowano trzy przypadki uszkodzeń infrastruktury kolejowej.

Pierwsze zdarzenie zanotowano na linii Bolonia-Padwia, gdzie odnalezione zostały domowej roboty materiały wybuchowe, ulokowane na jednej ze zwrotnic węzła.

    Na szybkim odcinku tej samej linii przecięte zostały kable elektryczne. Z kolei na linii Bolonia-Ancona spłonęła elektryczna kabina.

    Incydenty na włoskiej kolei. "Ślad anarchistyczny"

    Śledczy, którzy prowadzą dochodzenie, nie wykluczają, że incydenty mogły mieć "ślad anarchistyczny". Agencja ANSA przywołała, że do tego typu zdarzeń dochodziło również na poprzednich letnich igrzyskach w Paryżu.

    Celem owych działań było zwrócenie uwagi na postulaty anarchistów, poprzez sparaliżowanie krajowych połączeń podczas dużych międzynarodowych imprez.

    Agencja ANSA przytoczyła też, że na początku lutego włoskie służby udaremniły serię cyberataków na biura Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani powiedział, że trop prowadził do Rosji.

