Seria incydentów na włoskiej kolei. Wszystko w trakcie zimowych igrzysk

We Włoszech doszło do serii incydentów na kolei, które zbiegły się z początkiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich - podały media. Na torach odnaleziono ładunki wybuchowe, przecięto kable i podpalono kabinę elektryczną. Śledczy nie wykluczają celowych działań anarchistów. Do podobnych zdarzeń dochodziło bowiem podczas letnich igrzysk w Paryżu w 2024 roku.