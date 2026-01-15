Seria eksplozji w kraju UE. Utrecht pokryły kłęby dymu

Kilka eksplozji wstrząsnęło w czwartek holenderskim Utrechtem. Służby ratunkowe ewakuują okolicznych mieszkańców. Lokalne władze potwierdzają doniesienia o czterech rannych osobach. Sytuacja jest dynamiczna, a liczba poszkodowanych może ulec zmianie.

Wybuchy i pożar w centrum UtrechtuJEROEN JUMELETAFP

Według Regionu Bezpieczeństwa (Veiligheidsregio Utrecht - to holenderska instytucja publiczna, która koordynuje regionalną współpracę w zakresie reagowania kryzysowego - red.) w Utrechcie doszło do dwóch eksplozji w rejonie placu Mariaplaats i pobliskiej ulicy Visscherssteeg. W ich wyniku część okien została wybita, a w okolicy powstały zniszczenia.

Chwilę później wybuchł duży pożar. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano straż pożarną, policję, wiele karetek pogotowia oraz dwa śmigłowce ratunkowe, które wylądowały w parku Lepelenburg. Nad holenderskim miastem unoszą się gęste kłęby dymu.

Władze apeluje, aby nikt nie zbliżał się do miejsca zdarzenia, ze względu na bezpieczeństwo ratowników.

    "Okoliczny teren został odgrodzony, a wiele osób obserwuje sytuację zza barierek" - opisuje regionalny nadawca RTV Utrecht.

    Burmistrz miasta Sharon Dijksma podkreśla, że dokładny zakres zniszczeń nie jest jeszcze znany. Ze względu na obecność dymu w powietrzu i niestabilność budynków służby ratunkowe muszą pracować w pełnej ostrożności.

    Holandia. Eksplozje i pożar w centrum Utrechtu

    Według lokalnego koordynatora ds. bezpieczeństwa co najmniej cztery osoby zostały ranne. Stan poszkodowanych nie jest na razie znany.

    Strażacy walczą z ogniem z zewnątrz, ponieważ uszkodzenia konstrukcyjne uniemożliwiają wejście do budynku. Trwa ocena, czy wewnątrz mogą znajdować się jeszcze inne osoby.

    Straż pożarna prowadzi również prace rozbiórkowe na obszarze dotkniętym eksplozjami i pożarem.

      Zniszczenia są ogromne. Dotknięty obszar jest całkowicie pokryty gruzem, fragmentami konstrukcji i szkłem. - To tworzy przerażający widok - mówił rzecznik Regionu Bezpieczeństwa w Utrechcie.

      Utrecht. Otworzono oddział ratunkowy po wybuchach w Holandii

      Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie otworzyło oddział ratunkowy, a Czerwony Krzyż wysłał zespół reagowania kryzysowego, który wspiera służby ratunkowe i personel szpitala.

      Na tę chwilę nie wiadomo, czy ktoś zaginął. Policja ustala, kto przebywał w domach w okolicy i monitoruje bezpieczeństwo mieszkańców. Lokalne władze zakwaterowały ewakuowanych w pobliskim hotelu.

      Przyczyna serii eksplozji pozostaje nieznana, choć świadkowie sugerują możliwy wybuch gazu. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.

      Seria eksplozji w Holandii. Relacje świadków, "miasto było zasypane gruzami"

      Świadkowie opisują w wywiadach dla lokalnych mediów panujący w centrum Utrechtu chaos. Mieszkanka jednej z kamienic, stojącej w okolicy miejsca wybuchu, opowiadała, że po drugiej eksplozji jej okno zostało rozbite, a ona nie mogła wrócić do domu. - Cieszę się, że żyję i że moi współlokatorzy żyją - mówiła.

      - Usłyszeliśmy naprawdę głośny huk. Garaż kołysał się w przód i w tył, naprawdę się trząsł. Wybiegliśmy na zewnątrz i zobaczyliśmy mnóstwo ludzi biegających po ulicy. (...) Miasto było dosłownie zasypane gruzami - opisywał inny świadek.

