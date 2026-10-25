Serbia wybrała. Przełomowe informacje po historycznym głosowaniu

Republikańska Komisja Wyborcza (RIK) przekazała wieczorem, że w przedterminowych wyborach parlamentarnych do godz. 18 zagłosowało 64,89 proc. uprawnionych osób. Jest to najwyższy wynik od rozpadu Jugosławii.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2023 roku frekwencja do godz. 18 wyniosła 51,93 proc.

Wybory w Serbii. Vuczić: Przegraliśmy, zwyciężyła Lista Studencka

Przed godz. 22 były prezydent Serbii Alaksandar Vuczić przyznał się do porażki w wyborach. - Przegraliśmy wybory, wygrała Lista Studencka - ogłosił.

Były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić DANIL SHAMKIN / NurPhoto AFP

- Wciąż nie znamy ostatecznych wyników, ale na podstawie próby… jasne jest, że przegraliśmy te wybory, zwyciężyła Lista Studencka, która zdobędzie od 135 do 140 mandatów, a my będziemy mieli 105; żadna inna partia nie weszła do parlamentu - mówił Vuczić do swoich zwolenników w Belgradzie.

Lista Studencka przekazała natomiast w serwisie X, że "Serbia jest wolna". "Brawo narodzie" - dodano.

Policja na ulicach Belgradu Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Sytuację na miejscu śledzą reporterzy Interii - Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki. Z ich relacji wynika, że zgromadzony na ulicach Belgradu tłum sforsował rozstawione przez policję barierki i ruszył w stronę siedziby prezydenta.

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Jak informowali wcześniej nasi dziennikarze, frekwencja dopisuje, a przed lokalami tworzyły się długie kolejki.

Ludzie, zwolennicy "Listy Studenckiej - Studenci Zwyciężają", alarmowali Interię, że może dochodzić do prób fałszerstw wyborczych, otwiera się w nowym oknie, a przed lokalne wyborcze obecna władza miała wysyłać agentów, by ci kontrolowali nastroje i sytuację.

Frekwencja na godzinę 17 wynosiła w Serbii 60,9 proc. W 2023 roku, w poprzednim głosowaniu, było to o tej porze 47,2 proc.

Wybory parlamentarne w Serbii. Duża frekwencja, emocje w lokalach

Przedterminowe wybory parlamentarne w Serbii rozpoczęły się w niedzielę rano i trwały do godz. 20.

Obywatele Serbii wybierali 250 członków Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii, czyli jednoizbowego parlamentu i najwyższego organu ustawodawczego kraju.

Przedterminowe głosowanie odbyło się po wielomiesięcznych masowych protestach, które wybuchły w 2024 roku. Była to reakcja społeczeństwa na tragedię w Nowym Sadzie, gdzie zawaliła się część dachu dworca kolejowego. Zginęło 16 osób.

Protestujący zarzucali władzy korupcję i zaniedbana, które miały doprowadzić do wypadku.

Głównymi rywalami w głosowaniu były listy "Aleksandar Vuczić - Zjednoczona Serbia" oraz "Lista Studencka - Studenci Zwyciężają" - a więc ta wspierana przez głównych inicjatorów protestów po tragedii. Badania, przeprowadzone przez ośrodki bliskie władzy, dawały przewagę sondażową liście obecnego rządu, z kolei sondaże niezależne przewidywały nieznaczną wygraną listy wspieranej przez studentów.

Do udziału w wyborach uprawnionych było 6 450 523 wyborców.



