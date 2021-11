Serbia: Silna eksplozja w fabryce pocisków rakietowych. Co najmniej dwie ofiary

Oprac.: Marek Sławiński Świat

Na południowych przedmieściach Belgradu doszło we wtorek do silnej eksplozji w fabryce pocisków rakietowych. Na zmianie przebywało wówczas około 100 pracowników. Nie żyją co najmniej dwie osoby.

Zdjęcie Eksplozja w fabryce pocisków rakietowych na przedmieściach Belgradu. Są zabici i ranni / @Milenko92836934 / Twitter