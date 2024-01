"Jon Stewart jest głosem naszego pokolenia i jesteśmy zaszczyceni możliwością jego powrotu do programu stacji Comedy Central, aby pomóc nam wszystkim zrozumieć szaleństwo i podziały nękające kraj na początku sezonu wyborczego" przekazał w oświadczeniu w oświadczeniu prezes i dyrektor generalny Showtime/MTV Entertainment Studios. Wiadomość błyskawicznie stała się "viralem" w amerykańskich mediach społecznościowych .

"Powrót Jona Stewarta do Daily Show w roku wyborczym jest jak powrót najlepszego przyjaciela lub starszego brata kiedy dręczy cię tyran " - ocenił jeden z komentujących.

"Dobry Boże, niech Trump przypadkowo zgodzi się wystąpić w Daily Show Jona Stewarta " - ironizował kolejny internauta. Do całego zamieszania odniósł się także sam zainteresowany.

Jon Stewart. Kim jest amerykański satyryk?

Jon Stewart - głośny adwokat weteranów wojskowych, opowiadający się również za amerykańskim prawem zapewniającym opiekę zdrowotną chorym osobom udzielającym pierwszej pomocy po atakach z 11 września 2001 r., przed trzema laty uruchomił program publicystyczny "The Problem With Jon Stewart" na platformie przesyłania strumieniowego Apple TV +. Niespodziewanie produkacja zakończyła się w 2023 roku.

Program "The Daily Show with Jon Stewart" zdobył łącznie 24 nagrody Emmy w czasie 16-letniej pracy Stewarta jako gospodarza, podczas którego wyśmiewał dziwactwa amerykańskiej polityki, wiadomości telewizyjnych, a także szeroko pojętej kultury. W 2015 roku zrezygnował z jego realizacji, w roli gospodarza zastąpił go Trevor Noah. Program nie ma stałego gospodarza od 2022 roku, kiedy Noah ogłosił, że odchodzi.