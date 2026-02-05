Sensacyjny fresk znika, autor się przyznaje. "Watykan mi kazał"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Z Fresku w rzymskiej Bazylice św. Wawrzyńca in Lucina zniknęła twarz premier Włoch Giorgii Meloni. Malarz, który odrestaurował dzieło, przyznał, że przy pracach posiłkował się wizerunkiem Meloni. - Zamaskowałem to, bo taka była decyzja Watykanu - powiedział. W sprawie interweniował także jeden z kardynałów. Wszczęto też postępowanie wyjaśniające.

Po lewej stronie widoczny fragment fresku z wizerunkiem anioła, po prawej duchowny w stroju liturgicznym z mitrą na głowie i pastorałem w ręku, w modlitewnej zadumie.
Fresk w Bazylice św. Wawrzyńca in Lucina przypominający premier Włoch została zamazany na wniosek kuriiFILIPPO MONTEFORTE / AFP, RICCARDO ANTIMIANI / ANSA / AFPAFP

W skrócie

  • Z fresku w Bazylice św. Wawrzyńca in Lucina usunięto twarz cherubina, którą namalowano na podobieństwo premier Włoch.
  • Wcześniej konserwator zaprzeczał, jakoby wzorował się na wizerunku szefowej włoskiego rządu.
  • Ministerstwo Kultury wszczęło postępowanie w sprawie niezgodnej z procedurami renowacji fresku.
  • Giorgia Meloni postanowiła żartobliwie skomentować sytuację.
Bruno Valentinetti, malarz, który na ochotnika zgłosił się do prac w bazylice San Lorenzo in Lucina usunął z fresku twarz Giorgii Meloni.

- Zamaskowałem to, bo Watykan mi kazał - powiedział dziennikowi "Le Republica", zaznaczając, że oryginalnie wizerunek cherubina był w jego ocenie podobny do wyglądu włoskiej premier.

CNN w swoim tekście podkreśla jednak, że publicznie Watykan sprawy nie komentował.

    Wcześniej Valentinetti zaprzeczał, jakoby posiłkował się wizerunkiem Giorgii Meloni. W sprawie restauracji, która przyciągnęła uwagę opinii publicznej, dyskutował w środę kardynał Baldo Reina oraz ojciec Daniele Micheletti, rektor sprawujący opiekę nad bazyliką. Duchowni uzgodnili, że fresk odzyska pierwotny wygląd.

    Twarz Giorgii Meloni na fresku w bazylice San Lorenzo in Lucina. Konserwator dokonał zmian

    Włoskie Ministerstwo Kultury zdecydowało, aby wszcząć postępowanie w sprawie kontrowersyjnej renowacji. Ojciec Micheletti miał bowiem zezwolić ochotnikowi na renowację wbrew procedurom obowiązującym w przypadku rzymskich zabytków.

    "Nadzorca Specjalny Rzymu Daniela Porro poinformowała rektora bazyliki, że wszelkie prace restauracyjne wymagają wniosku o zezwolenie do Funduszu Miejsc Kultu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącego właścicielem nieruchomości, Wikariatu oraz Nadzoru Specjalnego Rzymu, załączając szkic obrazu" - przekazał resort w oświadczeniu.

    Ministerstwo Kultury wszczęło postępowanie. Meloni: Zdecydowanie nie wyglądam jak anioł

    W niedzielę sprawę skomentowała Giorgia Meloni. Premier Włoch postanowiła całą sytuację obrócić w żart.

    "Nie, zdecydowanie nie wyglądam jak anioł" - przekazała Meloni za pośrednictwem mediów społecznościowych, umieszczając we wpisie emotkę symbolizującą śmiech.

    Źródło: "Le Republica"

