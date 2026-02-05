Sensacyjny fresk znika, autor się przyznaje. "Watykan mi kazał"
Z Fresku w rzymskiej Bazylice św. Wawrzyńca in Lucina zniknęła twarz premier Włoch Giorgii Meloni. Malarz, który odrestaurował dzieło, przyznał, że przy pracach posiłkował się wizerunkiem Meloni. - Zamaskowałem to, bo taka była decyzja Watykanu - powiedział. W sprawie interweniował także jeden z kardynałów. Wszczęto też postępowanie wyjaśniające.
W skrócie
- Z fresku w Bazylice św. Wawrzyńca in Lucina usunięto twarz cherubina, którą namalowano na podobieństwo premier Włoch.
- Wcześniej konserwator zaprzeczał, jakoby wzorował się na wizerunku szefowej włoskiego rządu.
- Ministerstwo Kultury wszczęło postępowanie w sprawie niezgodnej z procedurami renowacji fresku.
- Giorgia Meloni postanowiła żartobliwie skomentować sytuację.
Bruno Valentinetti, malarz, który na ochotnika zgłosił się do prac w bazylice San Lorenzo in Lucina usunął z fresku twarz Giorgii Meloni.
- Zamaskowałem to, bo Watykan mi kazał - powiedział dziennikowi "Le Republica", zaznaczając, że oryginalnie wizerunek cherubina był w jego ocenie podobny do wyglądu włoskiej premier.
CNN w swoim tekście podkreśla jednak, że publicznie Watykan sprawy nie komentował.
Wcześniej Valentinetti zaprzeczał, jakoby posiłkował się wizerunkiem Giorgii Meloni. W sprawie restauracji, która przyciągnęła uwagę opinii publicznej, dyskutował w środę kardynał Baldo Reina oraz ojciec Daniele Micheletti, rektor sprawujący opiekę nad bazyliką. Duchowni uzgodnili, że fresk odzyska pierwotny wygląd.
Twarz Giorgii Meloni na fresku w bazylice San Lorenzo in Lucina. Konserwator dokonał zmian
Włoskie Ministerstwo Kultury zdecydowało, aby wszcząć postępowanie w sprawie kontrowersyjnej renowacji. Ojciec Micheletti miał bowiem zezwolić ochotnikowi na renowację wbrew procedurom obowiązującym w przypadku rzymskich zabytków.
"Nadzorca Specjalny Rzymu Daniela Porro poinformowała rektora bazyliki, że wszelkie prace restauracyjne wymagają wniosku o zezwolenie do Funduszu Miejsc Kultu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącego właścicielem nieruchomości, Wikariatu oraz Nadzoru Specjalnego Rzymu, załączając szkic obrazu" - przekazał resort w oświadczeniu.
Ministerstwo Kultury wszczęło postępowanie. Meloni: Zdecydowanie nie wyglądam jak anioł
W niedzielę sprawę skomentowała Giorgia Meloni. Premier Włoch postanowiła całą sytuację obrócić w żart.
"Nie, zdecydowanie nie wyglądam jak anioł" - przekazała Meloni za pośrednictwem mediów społecznościowych, umieszczając we wpisie emotkę symbolizującą śmiech.
Źródło: "Le Republica"