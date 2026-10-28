Sensacyjne doniesienia po wyborach w Serbii. "Orban go przekonał"

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Serbski przywódca Aleksandar Vuczić był bliski przeprowadzenia brutalnego zamachu stanu, aby utrzymać się u władzy - podaje "The Times", powołując się na byłego dowódcę serbskiej jednostki antyterrorystycznej oraz kilku polityków. Od pomysłu odwiedli go europejscy przywódcy, służby i były premier Węgier Viktor Orban - podano.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Aleksandar Vuczić za mównicą podczas wystąpienia przed mikrofonami na tle ekranu.
Aleksandar VuczićMARKO DJOKOVICPAP/EPA

Według informatorów "The Times" Aleksandar Vuczić - sprawujący rządy od 12 lat - był zdeterminowany, by utrzymać władzę. Decyzję o wycofaniu się podjął jednak, kiedy jasnym się stało, że "Lista Studencka" zdobyła w wyborach przewagę 500 tys. głosów.

"Jestem w stu procentach pewien, że planował odrzucić wynik wyborów"

"W niedzielę wysłał do centrum Belgradu 4000 policjantów i 3000 zbirów, aby chronili reżim - jestem w stu procentach pewien, że planował odrzucić wynik wyborów - powiedział Spasoje Vulević, były dowódca serbskiej jednostki antyterrorystycznej.

Sandro Gozi, europoseł i przewodniczący Europejskiej Partii Demokratycznej w Parlamencie Europejskim, otwiera się w nowym oknie, stwierdził: "W niedzielę otrzymaliśmy z kręgów dyplomatycznych niepokojące sygnały, że jest gotów walczyć i przeprowadzić zamach stanu".

Radomir Saičić, czołowy kandydat "Listy Studenckiej", typowany na wysokie stanowisko w przyszłym serbskim rządzie, również twierdzi, że Vuczić planował użycie siły, ale zmienił zdanie.

Zobacz również:

Chroniona przez policję siedziba serbskiego prezydenta
Świat

Napięcie w centrum Belgradu. Zablokowane ulice, uzbrojeni policjanci

Wiktor Kazanecki
Wiktor Kazanecki

Powiedział: "Mieli plan, by w razie wyrównanego wyniku obalić rezultat wyborów przy użyciu brutalnej siły, ale dotarły do mnie informacje, że otrzymał wiele telefonów - m.in. od policji - które skłoniły go do zmiany decyzji".

"Uświadomiono mu, że jeśli zrealizuje swój plan, skończy się to dla niego bardzo źle" - dodał.

Dodał, że byłemu prezydentowi uświadomiono, że "jeśli zrealizuje swój plan, skończy się to dla niego bardzo źle". Saiczić wspomniał również, że pewien były funkcjonariusz policji, który ostrzegał swoich kolegów przed biciem demonstrantów i strzelaniem do protestujących, otrzymał anonimową groźbę o treści: "Pierwsza kula jest dla ciebie".

Stając w obliczu największego wyzwania wyborczego w swojej karierze - ze strony ruchu studenckiego, który zarzuca mu przejęcie kontroli nad policją, sądownictwem i mediami - Vuczić oskarżył swoich przeciwników o bycie agentami nieujawnionych zagranicznych rządów.

"W niedzielę rano Vuczić czuł się nietykalny". Wieczorem przyznał porażkę

W niedzielę, gdy Serbowie tłumnie ruszyli do urn, zauważono mężczyzn ubranych na czarno, zmierzających w stronę Parku Pionierów w Belgradzie. Mieli oni ponownie zająć miasteczko namiotowe, w którym przez miesiące przebywali agresywni zwolennicy Vuczicia - według doniesień, opłacani przez jego partię. "Byli wysyłani małymi grupami, po 20-30 osób" - relacjonował Vulević.

Na pozycjach ustawili się również funkcjonariusze serbskiej żandarmerii w zielonych mundurach; drogi zostały zamknięte dla ruchu, a oświetlenie uliczne wyłączone.

"W niedzielę rano Vuczić czuł się nietykalny. Podejrzewam, że planowali wskazać na nieprawidłowości w głosowaniu i domagać się jego powtórzenia, co wywołałoby protesty" - stwierdził Rade Djurić, prawnik ze Stowarzyszenia Niezależnych Dziennikarzy Serbii.

"Następnie podsyciliby przemoc i wykorzystali ją jako kolejny pretekst do unieważnienia wyborów" - dodał.

O 21:30 - półtorej godziny po zamknięciu lokali wyborczych - Vuczić jednak przyznał porażkę, a bojówkarze zniknęli. Według niepotwierdzonych pogłosek krążących w Belgradzie, do zmiany decyzji miał go namówić Viktor Orbán - polityk, który w kwietniu stracił władzę na Węgrzech po 16 latach rządów.

Vulević twierdzi, że Vuczić został zmuszony do ustąpienia, choć nie przez policję - dowódcy jednostek w Belgradzie zostali bowiem osobiście wybrani przez Vučicia i było mało prawdopodobne, by sprzeciwili się jego woli.

"Uważam, że Vuczić odebrał telefony z europejskich rządów - były to rozmowy na najwyższym szczeblu" - wyjaśnił.

Rzeczniczka Vuczica przekazała dziennikowi "The Times", że obecność policji w Belgradzie była reakcją na groźby użycia przemocy przez protestujących i nie miała związku z próbą przejęcia władzy.

Przedterminowe wybory w Serbii. Triumf "Listy Studenckiej"

Przedterminowe wybory parlamentarne w Serbii rozpoczęły się w niedzielę rano i trwały do godz. 20.

Obywatele Serbii wybierali 250 członków Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii, czyli jednoizbowego parlamentu i najwyższego organu ustawodawczego kraju.

Przedterminowe głosowanie odbyło się po wielomiesięcznych masowych protestach, które wybuchły w 2024 roku. Była to reakcja społeczeństwa na tragedię w Nowym Sadzie, gdzie zawaliła się część dachu dworca kolejowego. Zginęło 16 osób. Protestujący zarzucali władzy korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku.

Głównymi rywalami w głosowaniu były listy "Aleksandar Vuczić - Zjednoczona Serbia" oraz "Lista Studencka - Studenci Zwyciężają" - a więc ta wspierana przez głównych inicjatorów protestów po tragedii.

Ostatecznie "Lista Studencka" uzyskała 52,54 proc., a "Zjednoczona Serbia", skupiona wokół SNS i Vuczicia, zdobyła 39,29 proc. głosów.

Poza tymi dwiema listami do parlamentu wejdą jeszcze tylko partie mniejszości narodowych.

Źródła: "The Times"

Zobacz również:

Wielka radość zwolenników Listy Studenckiej. Wyników wyborów w Serbii wciąż brak
Świat

Serbia wybrała. Przełomowe informacje po historycznym głosowaniu

Joanna Mazur
Karolina Głodowska
Joanna Mazur, Karolina Głodowska


"Ważne, ważniejsze". Ci posłowie unikają Sejmu jak ogniaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze