Ptaki urodziły się w Mākarze, na zachód od Wellington - podaje CNN. Tym samym liczba brązowych kiwi na Wyspie Północnej zwiększyła się do 65 sztuk. To jeden z najczęściej występujących gatunków kiwi w Nowej Zelandii - dodano.

Nowa Zelandia: Odkryto pisklęta kiwi. Spodziewane kolejne młode

Organizacja "The Capital Kiwi Project" podała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pisklęta znaleziono w poniedziałek. Poinformowano, że urodzenie się ptaków na wolności w stolicy kraju, to pierwszy taki przypadek od 150 lat.

Populacja kiwi spada. Najbardziej zagrażają im wolnożyjące drapieżniki

Jak podaje organizacja "Save the Kiwi", choć niegdyś populacja tych nielotów w Nowej Zelandii sięgała 12 milionów, spadła ona do 68 tysięcy. Już wcześniej, m.in. na początku lat 90., wprowadzano programy, które miały koncentrować się na kontroli drapieżników, by ratować te ptaki.