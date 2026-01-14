W skrócie Senatorowie USA przedstawili projekt ustawy mającej uniemożliwić wojsku amerykańskiemu okupowanie i aneksję terytoriów krajów NATO, takich jak Grenlandia.

Projekt, autorstwa Jeanne Shaheen i Lisy Murkowski, ma być odpowiedzią na działania Donalda Trumpa względem Grenlandii.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen zadeklarował, że wyspa woli pozostać częścią Danii, a nie USA.

Senatorowie USA zaproponowali ustawę, która ma uniemożliwić armii amerykańskiej okupowanie lub aneksję terytoriów NATO. Mowa także o Grenlandii.

Projekt ustawy ma zabraniać Pentagonowi i Departamentowi Stanu wykorzystywania funduszy przyznanych przez Kongres w celu "blokady, okupacji, aneksji, prowadzenia operacji wojskowych lub w inny sposób sprawowania kontroli" nad terytorium państwa członkowskiego sojuszu.

USA. Senat z propozycją ustawy ws. Grenlandii

Autorkami ustawy są: przedstawicielka Demokratów Jeanne Shaheen oraz senatorka Republikanów - Lisa Murkowski. Projekt ma być odpowiedzią na rosnące zaniepokojenie przedstawicieli obu partii w związku z zakusami Donalda Trumpa wobec Grenlandii.

- Nasze sojusze w NATO odróżniają Stany Zjednoczone od naszych przeciwników. Sama myśl, że Ameryka miałaby wykorzystać ogromne zasoby przeciwko naszym sojusznikom, jest głęboko niepokojąca i musi zostać całkowicie odrzucona przez Kongres w drodze ustawy - powiedziała Lisa Murkowski, cytowana przez "Financial Times".

Podobne ustawodawstwo przedstawiła w Izbie Reprezentantów grupa kongresowa pod przewodnictwem demokraty Billa Keatinga.

"Financial Times" zwraca jednak uwagę, że chociaż konstytucja Stanów Zjednoczonych przyznaje Kongresowi wyłączne prawo do wypowiadania wojny, "jego rola z czasem osłabła".

- Każdy współczesny prezydent deklarował szerokie uprawnienia do użycia sił zbrojnych USA za granicą w celu ochrony i wspierania amerykańskich interesów - powiedział dziennikowi Matthew Waxman z Uniwersytetu Columbia.

Waxman dodał, że mimo iż ustawodawcy mogą uchwalać ustawy lub wykorzystywać swoje uprawnienia budżetowe, aby ograniczyć możliwości prezydenta w zakresie prowadzenia wojny, to opcje te "nie są pozbawione trudności".

- Sprawdzanie decyzji tego konkretnego prezydenta jest szczególnie trudne, ale Kongres może to zrobić, jeśli tylko zdoła zebrać odpowiednią wolę polityczną - dodał.

Grenlandia stanie się częścią USA? Trump zapowiedział stanowcze działania

Przypomnijmy, że Donald Trump stwierdził w niedzielę, że Stany Zjednoczone "tak czy inaczej" przejmą kontrolę nad Grenlandią. W odpowiedzi na to premier wyspy Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że terytorium wolałoby pozostać częścią Danii.

- Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii - mówił Nielsen. Dodał, że Grenlandia "wybiera NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej".

Donald Trump odniósł się do słów premiera Grenlandii, stwierdzając, że "nie wie, kim on jest". - Cóż, to ich problem. (...) Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - stwierdził amerykański prezydent.

Przypomnijmy, że na środę zaplanowano wizytę szefów dyplomacji Danii i Grenlandii w Białym Domu. W jej trakcie ma się odbyć rozmowa z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie ma miejsce na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy.

Dodajmy, że Komisarz ds. Arktyki Tom Dans powiedział we wtorek, że administracja może podjąć kroki w kierunku objęcia kontroli nad wyspą w ciągu najbliższych "tygodni lub miesięcy". Przyznał jednak, że USA muszą zdobyć zaufanie lokalnych mieszkańców.

Źródło: "Financial Times"

