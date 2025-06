Nagrania z incydentu pokazały, jak reprezentujący Kalifornię polityk zakłócił wystąpienie Noem, próbując zadać pytanie. Nie zdołał tego zrobić, bo dwóch mężczyzn szarpiąc się z nim wyprowadziło go z sali, po czym agent FBI i policjanci skuli go w kajdanki . Asystenci Padilli opublikowali zdjęcie leżącego na ziemi polityka skuwanego przez policję.

- Myślę, że każdy w Ameryce zgodzi się, że to nie jest właściwe zachowanie . Że jeśli chcesz odbyć kulturalną dyskusję, zwłaszcza jako przywódca, urzędnik publiczny, to powinieneś wyciągnąć rękę i spróbować porozmawiać - powiedziała. Minister miała później spotkać się z politykiem Demokratów prywatnie.

- To nie jest coś, co robią demokracje. Senator Padilla był tam, legalnie w tym budynku, aby zadawać pytania o to, co dzieje się w Kalifornii, na które wszyscy chcą znać odpowiedzi.(...) A zamiast tego został pobity, wyrzucony z pokoju, rzucony na ziemię i skuty kajdankami. Potrzebujemy natychmiastowego pełnego dochodzenia w sprawie tego, co się stało - powiedział lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.