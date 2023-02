Badanie przeprowadzili specjaliści z Australii. Ich zdaniem brak odpoczynku jest główną przyczyną wysokiej śmiertelności samców - wskazuje BBC.

Rezygnują ze snu, aby szukać samic

- Pokonują duże odległości, aby kojarzyć się tak często, jak to możliwe i wydaje się, że ich popęd jest tak silny, że rezygnują ze snu, aby poświęcić więcej czasu na poszukiwanie samic - powiedział Christofer Clemente, starszy wykładowca na University of the Sunshine Coast.

Niektórzy z badanych osobników przeszli w ciągu nocy ponad 10 km, co przekłada się na prawie 40 km w ludzkim dystansie, opierając się na długości kroku.

Specjaliści wskazują, że samce niełazów przyciągają także więcej pasożytów. Powodem może być niedostateczna pielęgnacja spowodowana nadmiernym popędem.

Populacja niełazów maleje

- Brak snu i związane z tym objawy przez dłuższy czas uniemożliwiłyby rekonwalescencję i mogłyby wyjaśnić przyczyny śmierci odnotowane u samców po sezonie lęgowym - powiedział Joshua Gaschk, główny autor badania. - Stają się łatwym łupem, nie są w stanie uniknąć kolizji pojazdów lub po prostu umierają z wyczerpania - dodał.

Populacja niełazów szybko spada. Poważne zagrożenie dla zwierząt stanowi nie tylko wysoka śmiertelność samców, ale także ataki bezpańskich kotów.