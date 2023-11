Sekretny jacht Putina odnaleziony. "Cumuje zwykle w Soczi"

Chociaż nazwisko Putina nie pojawia się nigdzie w dokumentach Victorii , istnieje wiele dowodów na to, że rzeczywiście jest to jeden z jego osobistych jachtów.

"Wydaje się mało prawdopodobne, aby ktokolwiek inny mógł zamówić jacht w stoczni rosyjskiej marynarki wojennej, specjalizującej się w atomowych okrętach podwodnych. Co więcej, jacht cumuje zwykle w Soczi wraz z innymi statkami Putina i regularnie przypływa do jego pałacu " - ujawnił rosyjski opozycjonista.

Rosyjski opozycjonista: Odkrycie powinno być wnikliwe dla zachodnich decydentów

"Wielu obawia się, że Putin może uciec się do wojny nuklearnej, jeśli zostanie całkowicie zhańbiony na Ukrainie. Powtarzam to od jakiegoś czasu i powtórzę to jeszcze raz: Putin użyje broni nuklearnej tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia jego życia. Za bardzo kocha siebie, by ryzykować globalną zagładę, gdy stawka jest niższa" - podkreślił rosyjski biznesmen.