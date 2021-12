Sekretarz stanu USA grozi Rosji "poważnymi konsekwencjami"

​- Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone dowodami na to, że Rosja planuje znaczne agresywne działania militarne przeciwko Ukrainie - powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jak dodał, jeśli Kreml zdecyduje o ataku na swojego sąsiada, czekają go "poważne konsekwencje ekonomiczne". Natomiast szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że Moskwa nie ma prawa blokować ewentualnego dołączenia Ukrainy do Sojuszu.

Zdjęcie Sekretarz stanu USA Antony Blinken / TOMS KALNINS / PAP/EPA