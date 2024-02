Sekretarz obrony USA trafił do szpitala. "Przekazał obowiązki"

Komunikat Pentagonu. Lloyd Austin trafił do szpitala

U 70-letniego Austina zdiagnozowano wcześniej raka prostaty co spowodowało konieczność hospitalizacji w grudniu i styczniu oraz zabiegu operacyjnego. "1 stycznia wieczorem Sekretarz Obrony Lloyd J. Austin III został przyjęty do Narodowego Wojskowego Centrum Medycznego im. Waltera Reeda z powodu powikłań po niedawnym planowym zabiegu medycznym. Jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie i można oczekiwać, że dzisiaj wróci do pełni swoich obowiązków" - przekazano wówczas w komunikacie. Dodano też: "Zastępca Sekretarza Obrony był przez cały czas gotowy działać w imieniu Sekretarza i wykonywać jego uprawnienia, gdyby zaszła taka potrzeba".