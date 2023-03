W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wypowiedział się na temat równości płci. - Jest ona oddalona o 300 lat - przyznał. - Prawa kobiet są nadużywane, zagrożone i łamane na całym świecie. (...) Kryzysy i konflikty dotykają przede wszystkim kobiety i dziewczęta - dodał, podając przykład Ukrainy.

Edukacja szansą na zmianę sytuacji kobiet

"Guterres przytoczył wysokie wskaźniki śmiertelności matek, zmuszanie dziewcząt do wczesnego małżeństwa oraz porwania i napaści na dziewczęta za uczęszczanie do szkoły jako dowód na to, że nadzieja na osiągnięcie równości płci 'coraz bardziej się oddala'" - informuje CNN.

Zdaniem Guterresa sytuacja kobiet może się zmienić poprzez promowanie ich udziału w szeroko pojętej edukacji. - Wieki patriarchatu, dyskryminacji i szkodliwych stereotypów stworzyły ogromną przepaść między płciami w nauce i technologii - powiedział. Ponadto wskazał, że "globalne ramy muszą się zmienić".

Przemówienie Guterresa. "Kobiety i dziewczęta zostały wymazane z życia publicznego"

Jak zauważa CNN, Guterres nie wspomniał w swoim przemówieniu o prześladowaniu kobiet w Iranie. Wskazał za to na Afganistan. W opinii sekretarza generalnego ONZ jest to jeden z krajów, gdzie "kobiety i dziewczęta zostały wymazane z życia publicznego".

W raporcie opublikowanym przez Radę Praw Człowieka w Genewie możemy przeczytać, że w Afganistanie odnotowano wzrost liczby przymusowych małżeństw, a także ograniczanie praw kobiet w podróżowaniu czy uczęszczaniu na siłownię.

Guterres stwierdził również, że "w wielu miejscach prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet są wycofywane", choć nie sprecyzował gdzie.