Amerykańscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości od dawna ostrzegali przed niezgodnymi z prawem działaniami administracji Donalda Trumpa i poległych jej służb. W obliczu kontrowersji wokół Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych (ICE) te zarzuty się tylko nasiliły.

"Politico" zauważa, że przez działania agencji federalnej ICE, zajmującej się sprawami związanymi z nielegalną migracją, na biurka amerykańskich sędziów trafiają setki spraw. Nie tylko związanych ze skandalami, jak strzelaniny w Minnesocie, ale przede wszystkim "zwykłymi" deportacjami.

USA. Amerykańscy sędziowie uderzają w Donalda Trumpa i ICE

Irytacje urzędników wywołuje nie tylko liczba spraw, ale także, jak wynika z ich relacji, notoryczne ignorowanie zaleceń sądów przez agencję. "ICE nie jest ponad prawem" - stwierdził Patrick Schiltz, przewodniczący federalnego sądu w Minnesocie.

W swoim orzeczeniu sędzia zwraca uwagę na rażące lekceważenie wyroków. Jak wynika z jego starannych obliczeń, tylko w tym miesiącu ICE pogwałciła w tym stanie 96 wyroków, w większości nakazujących zwolnienie zatrzymanych.

Jak dodał, "ICE prawdopodobnie naruszyło w styczniu więcej nakazów sądowych niż niektóre agencje w całym swoim istnieniu".

"Ta lista powinna dać do myślenia każdemu, kto, niezależnie od poglądów politycznych, troszczy się o rządy prawa" - dodał.

Agenci ICE ignorują wyroki sądów. "96 pogwałceń tylko w tym miesiącu"

To w Minnesocie w ostatnich tygodniach dochodziło do największych skandali związanych z działaniami agencji. Tam z rąk agentów federalnych zginęło dwoje amerykańskich obywateli - Renée Good i Alex Pretti.

Alarmujące sygnały płyną jednak nie tylko z tego stanu. Sędzia Christine O'Hearn z New Jersey zwróciła uwagę na zignorowanie przez ICE wydanego przez nią nakazu uwolnienia zatrzymanego. "Rażąco zlekceważyli nakaz sądu. To nie nieporozumienie ani brak jasności, było to świadome i celowe działanie" - wskazała.

W podobnym duchu wypowiedziała się sędzia Mary McElroy z Rhode Island, mianowana przez Trumpa. "Administracja umyślnie naruszyła dwa nakazy tego sądu i umyślnie przedstawiła sądowi nieprawdziwe informacje" - stwierdziła, odnosząc się do wydanego przez siebie nakazu przeniesienia zatrzymanego przez ICE.

Działania ICE budzą oburzenie sędziów. "Rażące zlekceważenie", "umyślne naruszenie"

Jak zauważa "Politico" amerykańskie media przytaczają podobne oświadczenia sędziów z całych Stanów Zjednoczonych. Powtarza się w nich ignorowanie lub przeinaczanie wyroków sądów w sprawach dotyczących zatrzymanych migrantów.

Do zarzutów płynących z wymiaru sprawiedliwości odniosła się rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), któremu ICE podlega.

- DHS będzie nadal egzekwować prawo Stanów Zjednoczonych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi konstytucyjnymi. Nie damy się zniechęcić aktywistom ani na ulicach, ani w sądzie - zadeklarowała.

Źródło: Politico

