"Ściśle strzeżona tajemnica". USA zacieśniają współpracę, wysłali żołnierzy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Po cichu stała się kluczowym ośrodkiem w wojnie Stanów Zjednoczonych z kartelami - opisuje agencja AFP. Mowa o wojskowej bazie lotniczej zlokalizowanej w Ekwadorze, w której stacjonować mają już amerykańscy żołnierze. Współpraca między Quito a Waszyngtonem - jak zaznacza AFP - objęta jest "ściśle strzeżoną tajemnicą".

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Zdjęcie satelitarne bazy lotniczej Taura w Ekwadorze wykonane w październiku 2026 roku, obok mapa Ameryki Południowej
Zdjęcie satelitarne bazy Taura w Ekwadorze z października 2026 rokuGoogle Earth, HANDOUT / 2026 PLANET LABS PBCAFP

W skrócie

  • Ustalenia AFP potwierdzają obecność amerykańskich żołnierzy w bazie Taura w Ekwadorze, gdzie od czerwca do października wykonano blisko 20 wojskowych lotów z USA.
  • Zdjęcia satelitarne bazy Taura potwierdzają rozbudowę obiektu, co według eksperta wskazuje na przygotowania do długoterminowej obecności wojsk USA.
  • Ekwador dołączył do antykartelowej inicjatywy Donalda Trumpa "Tarcza Ameryk", mimo sprzeciwu obywateli wobec tworzenia w kraju stałych baz wojskowych obcych mocarstw.
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Położona około godziny drogi od Guayaquil - portu nad Pacyfikiem, który stał się miejscem przerzutu kokainy z Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych - baza lotnicza Taura odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w sojuszu prezydenta Daniela Noboi z Waszyngtonem.

Ekwador współpracuje z USA. Sprawa budzi wątpliwości wojskowych

Z danych, zebranych przez agencję AFP wynika, że na terenie istniejącego od dziesięcioleci obiektu w okresie od czerwca do połowy października zaobserwowano około 20 lotów amerykańskich sił zbrojnych. Dokumenty zdobyte przez dziennikarzy wskazują również na obecność amerykańskich żołnierzy w bazie.

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AFP zaznacza, że zintensyfikowanie współpracy z Ekwadorem w wojnie USA z przemytem narkotyków następuje niecały rok po tym, jak Ekwadorczycy zagłosowali przeciwko tworzeniu zagranicznych baz wojskowych w ich kraju.

Cała sprawa budzi wątpliwości wojskowych, którzy uważają, że wspieranie Sił Powietrznych USA może być niezgodne z prawem lub niekonstytucyjne.

Wojskowe maszyny w bazie w Ekwadorze. Przylatywały z baz w USA

Z danych lotniczych, przeanalizowanych przez agencję AFP wynika, że w Taura wielokrotnie lądowały amerykańskie samoloty wojskowe, w tym transportowe C-130 Hercules i C-17 Globemaster, śmigłowce V-22 Osprey oraz Black Hawk. Jak ustaliła AFP, kilka lotów do Taura miało miejsce z wojskowych obiektów na terytorium USA, w tym z bazy lotniczej piechoty morskiej Cherry Point w Karolinie Północnej oraz bazy sił powietrznych Dover w stanie Delaware, z międzylądowaniami w Puerto Rico i Panamie.

Zdjęcia satelitarne wskazują również, że w ostatnich miesiącach na terenie bazy prowadzono intensywne prace budowlane - informuje agencja AFP.

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Jak czytamy, wycięto kilka hektarów roślinności, wokół lotniska pojawiły się nowe obszary operacyjne, a na terenie kompleksu zainstalowano dziesiątki konstrukcji przypominających namioty wojskowe, przeznaczone do szybkiego rozstawiania.

Większa konstrukcja o wymiarach około 40 metrów na 20 metrów przypomina hangar do konserwacji samolotów z wysuwanym dachem. Na zewnątrz obiektu, strzeżonego przez żołnierzy, agencja AFP zaobserwowała trzy ciężarówki wjeżdżające i wyjeżdżające z bazy w ciągu 10 minut.

Ekwador ogłosił współpracę z USA. "Ściśle strzeżona tajemnica"

Taura jest jedyną ekwadorską bazą lotniczą, przeznaczoną wyłącznie do użytku wojskowego i dysponuje pasem startowym o długości ponad trzech tysięcy metrów, dłuższym niż pasy na międzynarodowym lotnisku w Guayaquil.

We wrześniu prezydent Noboa ogłosił, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. - Uważam, że znacznie bardziej właściwe jest przeniesienie wszystkiego do Taura - mówił.

Jak jednak zaznacza AFP, szczegóły współpracy między Quito a Waszyngtonem są "ściśle strzeżoną tajemnicą", jedynie sporadyczne pojawiają się komunikaty o przybyciu samolotów czy sprzętu.

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Loty, o których informują dziennikarze AFP, miały miejsce w momencie, gdy prezydent Donald Trump rozszerzył wsparcie wojskowe dla operacji przeciwko kartelom w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Amerykańscy żołnierze w Ekwadorze? W tle "Tarcza Ameryk" Trumpa

Emerytowany pułkownik sił powietrznych Roberto Marchan powiedział agencji, że samoloty i obiekty zaobserwowane w Taura sugerują przygotowania do "długoterminowej obecności operacyjnej".

- Wojsko amerykańskie buduje tam swoje zdolności operacyjne - powiedział Marchan. Stwierdził również, że rosnąca obecność Amerykanów "ogranicza suwerenność".

- Wśród szeregowych żołnierzy panuje pewne niezadowolenie, ale nie okazują go z szacunku dla instytucji i z obawy przed utratą szans na awans - dodał.

Ekwador jest jednym z 14 krajów Ameryki Łacińskiej sprzymierzonych z USA. Państwo przystąpiło do antykartelowej inicjatywy Trumpa - "Tarcza Ameryk", mającej na celu zwalczanie przemytu narkotyków i związanej z tym przemocy w regionie.

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