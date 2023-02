Ściskają klucze, boją się transportu publicznego. "To musi się skończyć"

"Ulice są nasze. Nie należą do ludzi, którzy uważają, że mają prawo do nękania innych" - dodała.

- Dziewczęta na całym świecie uczą się, świadomie lub nieświadomie, minimalizowania niechcianych doświadczeń, podczas gdy hamuje to ich rozwój. Badanie pokazuje, że niechciane zachowania seksualne uniemożliwiają dziewczynkom uprawianie hobby czy sportu, bo droga do niego jest niebezpieczna. W skrajnych przypadkach strach przed molestowaniem uniemożliwia dziewczynom pójście do szkoły czy ubieganie się o pracę. To musi się skończyć. Dziewczęta i młode kobiety powinny mieć możliwość pełnego rozwoju, wolnego od molestowania - powiedziała dyrektorka Plan International Garance Reus-Deelder.