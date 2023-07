Tzw. narco sub to półzanurzalny statek, który wszedł w użycie karteli narkotykowych w Ameryce Środkowej i Południowej. Łódź wykorzystywana jest do transportu narkotyków na dużą skalę. Statki poruszają się nisko na wodzie, w pozycji częściowego zanurzenia. Dzięki temu często unikają wykrycia.

Ścigali "narco sub". W akcji okręty wojenne i helikoptery. Jest nagranie

Tak się jednak nie stało tym razem. Na najnowszym filmie marynarki wojennej Meksyku widać nagranie z akcji, która rozegrała się w mijającym tygodniu na Oceanie Spokojnym u wybrzeży kraju. Nagranie zamieszczone poniżej pokazuje pościg za "narco subem".

Władze informują, że w akcji brały udział okręty marynarki wojennej i helikoptery. Brawurowy pościg zakończył się sukcesem. Służby weszły na pokład prawie 26-metrowej łodzi i przejęły przewożony na niej ładunek. Kartel transportował w ten sposób ponad 3100 kg kokainy w 186 paczkach.

Jak wynika z informacji przekazanej przez władze, to największa tego typu łódź przejęta przez obecny rząd. Oprócz przejęcia narkotyków, władze aresztowały pięć osób, które transportowały towar.

CBS News podaje, że marynarka wojenna Meksyku przechwyciła w tym roku ponad 20 tys. kg kokainy i aresztowała 121 osób, które przemycały narkotyki taką drogą. "Narco sub" są powszechnie wykorzystywane przez kartele, szczególnie u wybrzeży Kolumbii. Niedawno kolumbijska marynarka wojenna przechwyciła w tamtym rejonie podobną łódź z trzema tonami kokainy na pokładzie. W marcu z kolei u wybrzeży Kolumbii przechwycono narco sub, w którym oprócz transportu narkotyków, znaleziono zwłoki dwóch osób.

