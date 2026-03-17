Ściana wody na południu Europy. "Nie mamy kontaktu od 30 godzin"

Jakub Wojciechowski

Z nieba spadły setki litrów wody, musieli zamknąć szkoły. Południe Włoch zmaga się z potężnymi burzami, które do wielu miejsc przyniosły intensywne ulewy i porywisty wiatr. Wichury uszkadzały budynki, dokonały też znacznych szkód na historycznym jarmarku. Na Morzu Śródziemnym utracono kontakt z łodziami, na których znajduje się kilkadziesiąt osób.

Burze, wichury i podtopienia na południu Włoch. Zaginione łodzie na Morzu Śródziemnym
Zalane ulice miasta Crosia w Kalabrii. Na Morzu Śródziemnym panuje sztorm, nie ma kontaktu z dwiema łodziami pełnymi ludziItalia 24H Live-Notizie dall'Italia/Xmateriał zewnętrzny

Włoska obrona cywilna ogłosiła pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe na południu Włoch, w regionach Basilicata oraz Kalabrii i Sycylii. Ta część kraju zmaga się z wichurami, intensywnymi ulewami i burzami. Zła pogoda już spowodowała wiele szkód.

Włosi zamykają szkoły. Jedna placówka poważnie uszkodzona

W miejscowości Capistrano w prowincji Vibo Valentia częściowo zawaliło się szkolne atrium. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale szkołę zamknięto do odwołania. Gmina obecnie szuka tymczasowego obiektu, do którego można by przenieść placówkę.

Z powodu niebezpiecznej pogody w Katanii na Sycylii szkoły są zamknięte, podobną decyzję podjęły też władze oświatowe wielu innych gmin. Niektóre miejscowości mocno ucierpiały w styczniu, podczas uderzenia cyklonu Harry.

W Kalabrii notuje się bardzo silne ulewy: w poniedziałek w Santa Cristina d'Aspromonte, w rejonie Reggio Emilia, w ciągu 24 godzina spadło 201 litrów wody na metr kwadratowy. W Petilia Policastro Pagliarelle w rejonie Crotone w tym samym czasie spadło 170 litrów deszczu.

Nagrania, na których widać zalane ulice miejscowości na południu zaczęły się pojawiać w serwisach społecznościowych. Poniżej widać skutki podtopienia w mieście Crosia w Kalabrii:

Z powodu wichur strażacy interweniowali ponad 60 razy, a najwięcej w rejonie Catanzaro (35). W mieście Cosenza trąba powietrzna uszkodziła historyczny jarmark San Giuseppe, niszcząc niektóre stoiska i towar wystawiony przez handlarzy.

Odbywający się co roku w marcu jarmark jest jednym z największych w kraju. W 2026 roku swoje towary przygotowało tam ponad 500 wystawców. Organizowany jest od 1654 roku

W mieście Crotone ewakuowano 15 rodzin po zejściu osuwiska na drogę via San Marco w Mesoraca. Stało się tak w wyniku długotrwałych ulew.

Ratownicy szukali mężczyzny trzy godziny. Uratowała go bańka powietrza

    Migranci utknęli na morzu. "Obawiamy się najgorszego"

    Na Morzu Śródziemnym panuje sztorm. Organizacja pozarządowa Alarm Phone informuje, że stracono kontakt z dwiema łodziami przewożącymi migrantów z Afryki Północnej do Europy. Jedna z nich ma przewozić 38, a druga 62 osoby.

    "Nie mamy kontaktu [z łodzią, na pokładzie której znajduje się 38 migrantów - red.] od 30 godzin - obawiamy się najgorszego!" - napisali we wtorek przed południem przedstawiciele organizacji na profilu w serwisie X. "Odpowiednie władze są nieosiągalne lub odmawiają podjęcia działań z powodu ekstremalnych warunków na morzu" - czytamy we wpisie.

    Łodzie mają dryfować na morzu, zaś w nocy kontakt z nimi miał zostać utracony.

    Źródło: RaiNews, IlMeteo, Comune.Laspezia

