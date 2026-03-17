Ściana wody na południu Europy. "Nie mamy kontaktu od 30 godzin"
Z nieba spadły setki litrów wody, musieli zamknąć szkoły. Południe Włoch zmaga się z potężnymi burzami, które do wielu miejsc przyniosły intensywne ulewy i porywisty wiatr. Wichury uszkadzały budynki, dokonały też znacznych szkód na historycznym jarmarku. Na Morzu Śródziemnym utracono kontakt z łodziami, na których znajduje się kilkadziesiąt osób.
Włoska obrona cywilna ogłosiła pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe na południu Włoch, w regionach Basilicata oraz Kalabrii i Sycylii. Ta część kraju zmaga się z wichurami, intensywnymi ulewami i burzami. Zła pogoda już spowodowała wiele szkód.
Włosi zamykają szkoły. Jedna placówka poważnie uszkodzona
W miejscowości Capistrano w prowincji Vibo Valentia częściowo zawaliło się szkolne atrium. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale szkołę zamknięto do odwołania. Gmina obecnie szuka tymczasowego obiektu, do którego można by przenieść placówkę.
Z powodu niebezpiecznej pogody w Katanii na Sycylii szkoły są zamknięte, podobną decyzję podjęły też władze oświatowe wielu innych gmin. Niektóre miejscowości mocno ucierpiały w styczniu, podczas uderzenia cyklonu Harry.
W Kalabrii notuje się bardzo silne ulewy: w poniedziałek w Santa Cristina d'Aspromonte, w rejonie Reggio Emilia, w ciągu 24 godzina spadło 201 litrów wody na metr kwadratowy. W Petilia Policastro Pagliarelle w rejonie Crotone w tym samym czasie spadło 170 litrów deszczu.
Nagrania, na których widać zalane ulice miejscowości na południu zaczęły się pojawiać w serwisach społecznościowych. Poniżej widać skutki podtopienia w mieście Crosia w Kalabrii:
Z powodu wichur strażacy interweniowali ponad 60 razy, a najwięcej w rejonie Catanzaro (35). W mieście Cosenza trąba powietrzna uszkodziła historyczny jarmark San Giuseppe, niszcząc niektóre stoiska i towar wystawiony przez handlarzy.
Odbywający się co roku w marcu jarmark jest jednym z największych w kraju. W 2026 roku swoje towary przygotowało tam ponad 500 wystawców. Organizowany jest od 1654 roku
W mieście Crotone ewakuowano 15 rodzin po zejściu osuwiska na drogę via San Marco w Mesoraca. Stało się tak w wyniku długotrwałych ulew.
Migranci utknęli na morzu. "Obawiamy się najgorszego"
Na Morzu Śródziemnym panuje sztorm. Organizacja pozarządowa Alarm Phone informuje, że stracono kontakt z dwiema łodziami przewożącymi migrantów z Afryki Północnej do Europy. Jedna z nich ma przewozić 38, a druga 62 osoby.
"Nie mamy kontaktu [z łodzią, na pokładzie której znajduje się 38 migrantów - red.] od 30 godzin - obawiamy się najgorszego!" - napisali we wtorek przed południem przedstawiciele organizacji na profilu w serwisie X. "Odpowiednie władze są nieosiągalne lub odmawiają podjęcia działań z powodu ekstremalnych warunków na morzu" - czytamy we wpisie.
Łodzie mają dryfować na morzu, zaś w nocy kontakt z nimi miał zostać utracony.
Źródło: RaiNews, IlMeteo, Comune.Laspezia
