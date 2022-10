Świat Syria: Cios w Państwo Islamskie. Akcje amerykańskich służb

56-letnia Camila Olofsson w przeszłości była żoną terrorysty Mohameda Moumou, jednego z przywódców Al-Kaidy, który zginął w nalocie wojsk amerykańskich w Mosulu w 2008 r. Jej powiązania z siatkami terrorystycznymi są znane służbom bezpieczeństwa od lat.

Kobieta została zatrzymana pod koniec marca razem z 30-letnim mężczyzną. Szwedzkie organy oskarżyły ich m.in. o handel ludźmi, przymusowe małżeństwa i współsprawstwo w gwałtach kwalifikowanych. Do wszystkich przestępstw miało dochodzić w Syrii w latach 2013-2015. Media nie informują, w jaki sposób kobieta przedostała się z terenów kontrolowanych przez IS do Szwecji.

Reklama

Szwedzki tabloid "Expressen" ujawnił we wtorek nowe fakty o przestępczej działalności Olofsson. Według dziennikarzy w 2013 r. kobieta miała wywieźć swoje dzieci ze Szwecji do Syrii. Na miejscu wydała swoją wówczas 10-letnią córkę za członka organizacji ekstremistycznej. Według dziennika, organizacja ta miała wejść niedługo później w skład Państwa Islamskiego.

Indoktrynowana przez ekstremistów

W maju 2022 r. "Expressen" informował, że dorosła córka Olofsson i Moumou (nie ujawniono, czy to ta sama osoba, którą wydano za mąż w Syrii) została zatrzymana na lotnisku w Kopenhadze. Z informacji śledczych wynikało, że kobieta próbowała wywieźć do Kataru 4-letnią krewną, mimo braku zgody matki dziewczynki.

Zobacz też: Libia. Myśleli, że nie żyje. Saif Al-Islam Kaddafi przemówił po raz pierwszy od lat

Córka Olofsson została zatrzymana, a następnie objęta specjalnym programem dla młodych osób indoktrynowanych w środowiskach ekstremistycznych.