Musimy deportować więcej i szybciej - powiedział kanclerz Olaf Scholz, komentując wzmożoną, nielegalną migrację do Niemiec. Zdaniem szefa rządu jego państwo musi pozostać "otwarte i nowoczesne", ale Berlin ma "prawo określać, kogo chcemy przyjąć", dlatego "trzeba mieć siłę powiedzieć ludziom, że niestety nie mogą tu zostać". Scholz odniósł się również do antysemickich demonstracji i incydentów w Niemczech. "Zrobimy wszystko, by chronić żydowskie życie" - oświadczył kanclerz.