W skrócie Na Orkadach doszło do konfliktu między tradycjonalistycznym Zakonem Synów Najświętszego Odkupiciela a Watykanem po konsekracji biskupiej bez zgody papieża.

Diecezja Aberdeen ogłosiła ekskomunikę ojca Michaela Mary'ego po uznaniu go za winnego schizmy i poinformowała, że nałożone kary mogą być cofnięte w przypadku zadośćuczynienia.

Diecezja uznała, że ceremonia konsekracji była niezgodna z prawem kanonicznym, a Kościół wezwał członków wspólnoty do powrotu do jedności.

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W minioną sobotę w klasztorze na wyspie Papa Stronsay, należącej do archipelagu Orkadów, odbyła się ceremonia konsekracji biskupiej ojca Michaela Mary'ego, przywódcy Zakonu Synów Najświętszego Odkupiciela. Uroczystość została przeprowadzona bez zgody Stolicy Apostolskiej, co - według władz kościelnych - stanowiło poważne naruszenie prawa kanonicznego.

Zakon, będący wspólnotą redemptorystów zaalpejskich i skupiający katolickich tradycjonalistów, od lat pozostaje w konflikcie z Watykanem. Mnisi od około sześciu dekad kwestionują prawowitość kolejnych papieży, w tym obecnego Leona XIV.

Diecezja Aberdeen uznała działania mnichów za schizmę

Diecezja Aberdeen poinformowała, że przeprowadziła wobec ojca Michaela Mary'ego postępowanie kanoniczne, które zakończyło się wydaniem wyroku. Biskup Hugh Gilbert OSB przekazał, że duchowny został uznany za winnego zarzutów, przede wszystkim dotyczących schizmy.

"Dlatego zostaje on wykluczony, wydalony z urzędu kościelnego i pozbawiony prawa do odprawiania Mszy Świętej i innych sakramentów" - poinformował hierarcha.

Biskup zaznaczył jednocześnie, że nałożone kary nie muszą być ostateczne. Jak podkreślił, w przypadku "szczerej zmiany decyzji z jego strony i zadośćuczynienia" mogą one zostać uchylone.

Władze diecezji Aberdeen stwierdziły, że ceremonia konsekracji była "niezgodna z prawem" i stanowiła "poważny akt nieposłuszeństwa". Według biskupa Gilberta została przeprowadzona przez osoby, które nie posiadały wymaganego mandatu papieskiego.

"Ceremonia, którą przeprowadzili 25 lipca, pogarsza sytuację i naraża ks. Michaela Mary i osoby biorące w niej udział na dalsze kary kanoniczne. To wyraźne zerwanie z Kościołem" - przekazał biskup Aberdeen.

Hierarcha dodał, że zakon oraz jego odwołany przełożony sami odłączyli się od wspólnoty Kościoła katolickiego. Jednocześnie Kościół wezwał członków wspólnoty do powrotu do jedności.

Mianowanie biskupa bez zgody papieża. Ojciec Michael Mary bronił decyzji

Jeszcze przed uroczystością ojciec Michael Mary przekonywał, że konsekracja jest zgodna z prawem i nie budzi żadnych wątpliwości. W rozmowie z dziennikiem "The Orcadian" stwierdził, że wydarzenie będzie miało historyczne znaczenie dla regionu.

Duchowny przekonywał, że była to "pierwsza prawowita konsekracja na Orkadach od ponad 900 lat". Dodał również, że "niebo i historia uśmiechną się do Papy Stronsaya".

Według diecezji Aberdeen te argumenty nie zmieniają oceny prawnej wydarzenia. Kościół uznał, że mianowanie biskupa bez zgody papieża było działaniem prowadzącym do zerwania jedności ze wspólnotą katolicką.

Źródło: Diecezja Aberdeen, "The Orcadian"





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