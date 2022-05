78-letni Wolfgang Schaeuble, wieloletni poseł i przewodniczący Bundestagu, minister w rządach Helmuta Kohla i Angeli Merkel, zdecydowanie skrytykował postawę byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera - polityka SPD, "przyjaciela Putina i lobbysty rosyjskiego gazu". Jak podkreślił Schaeuble, praca Schroedera w rosyjskich firmach jest "nikczemna".

Wolfgang Schaeuble o Gerhardzie Schroederze: Odczuwam dla niego politowanie

- Nie robi się tego, kiedy było się kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Właściwie to odczuwam politowanie dla tego człowieka. Jego zachowanie samo w sobie przynosi Niemcom hańbę, a nie chwałę - podkreślił.

"Budowa gazociągu Nord Stream 2 była błędem"

- Myliłem się, my wszyscy się pomyliliśmy. Budowa gazociągu Nord Stream 2 była błędem - przyznał Schaeuble, zapytany o stosunek do Rosji. Dodał, że na debaty na ten temat jest już jednak za późno. - Rozmawianie o tym obecnie w niczym nie pomoże. Do końca mieliśmy nadzieję, że sytuacja nie potoczy się w ten sposób, wielu nie spodziewało się tego nawet do czasu inwazji 24 lutego - podsumował Schaeuble.