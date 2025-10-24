W skrócie Zamaskowani złodzieje wycięli dziurę w dachu centrum handlowego na Florydzie i ukradli setki par markowych butów.

Szeryf porównał napad do filmowych rabunków, przywołując skojarzenia z "Mission Impossible" oraz głośnym napadem na Luwr.

Wartość łupu oszacowano na 40-50 tys. dolarów. Sprawcy mimo, że działali kilka godzin, nie dali się wykryć.

Zamaskowani rabusie wycięli dziurę w betonowym dachu centrum handlowego na Florydzie, po czym włamali się do jednego ze sklepów.

Łupem złodziei padło od 400 do 500 par butów sportowych popularnych marek - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Martin.

Stacja ABC News, która relacjonuje sprawę kradzieży, dodała, że złodzieje wynieśli hasło reklamowe popularnej marki - "Just Do It" ("po prostu to zrób") na zupełnie nowy poziom.

"Złodzieje przecięli betonowy dach centrum handlowego Treasure Coast Mall, wpadli do sklepu Champs Sporting Goods i ukradli setki par butów" - podaje w komunikacie na Facebooku biuro szeryfa hrabstwa Martin.

Jak czytamy, skradzione towary zostały zapakowane do worków, oznaczone, zrzucone z dachu i załadowane do samochodu, którym następnie złodzieje uciekli. Jak widać na zdjęciach, część skradzionego towaru przestępcy w pośpiechu porzucili.

Do napadu doszło we wtorek między północą a godziną 8 rano. Rabusie włamali się do pomieszczenia magazynowego na tyłach sklepu galerii handlowej w Jensen Beach.

Według biura szeryfa wartość skradzionego towaru szacuje się na 40-50 tys. dolarów, a naprawa dachu i załatanie dziury, przez którą przedostali się przestępcy, będzie kosztować kolejne 10 tys.

"Nie są to co prawda klejnoty koronne - ale widać wyraźnie, że złodzieje tych butów poświęcili tyle samo czasu i wysiłku na popełnienie przestępstwa. Teraz kolej na naszych detektywów, aby ich wytropić" - napisało biuro szeryfa, nawiązując do napadu na paryski Luwr.

Napad jak z filmu. "Pracowali godzinami"

Na konferencji prasowej szeryf John Budensiek powiedział, że ten zuchwały napad przypominał jeden z serii kultowych filmów.

- Wczoraj odkryliśmy włamanie, które wygląda jak żywcem wyjęte z "Mission Impossible" - oświadczył Budensiek.

Szeryf dodał, że widzi też podobieństwo do wydarzeń w stolicy Francji - Paryżu. - Oglądałem wiadomości, widziałem, co się wydarzyło za oceanem, gdzie ukradli klejnoty koronne, to jedyny taki przypadek - powiedział Budensiek, nawiązując do napadu w Luwrze.

- To zorganizowana szajka, prawdopodobnie wędrujący przestępcy, którzy dotarli do hrabstwa Martin i uciekli z pokaźną ilością towaru - tłumaczył. - Nie dokonali tego ręczną piłą. Używali elektronarzędzi - prawdopodobnie szlifierki lub piły - i jakimś cudem pracowali godzinami, nie dając się wykryć - dodał.

Źródło: ABC News

