W skrócie Uzbrojeni napastnicy napadli na autobus na autostradzie A93 w Dolnej Bawarii.

Sprawcy ukradli pasażerom gotówkę oraz dokumenty po czym uciekli minivanem w stronę Monachium.

Policja prowadzi śledztwo i apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu napastników.

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w regionie Dolnej Bawarii.

Jak podają niemieckie media, nieznani sprawcy zatrzymali autobus na autostradzie A93 na węźle Aiglsbach. Trzech uzbrojonych napastników weszło następnie do środka i okradło pasażerów z gotówki i dokumentów. Według portalu BR24 nikt nie został ranny.

Ofiarami kradzieży padli obcokrajowcy. Według niemieckich mediów autobusem podróżowali Albańczycy.

Niemcy. Okradli autobus z turystami. Policja prosi świadków o pomoc

Po napadzie sprawcy opuścili autobus, wsiedli do minivana i uciekli w kierunku Monachium.

Poszukiwania napastników nie przyniosły skutku, dlatego policja prosi ewentualnych świadków zdarzenia o pomoc.

Osoby, które w poniedziałek około godziny 3:30 rano na drodze A93 w pobliżu Aiglsbach zaobserwowały coś nietypowego, proszone są o kontakt z Wydziałem Śledczym w Landshut lub innym niemieckim posterunkiem policji.

Niemcy. Nietypowa kradzież. Sprawcy wzięli na cel roślinę

To kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni, kiedy niemiecka policja mierzy się z nietypową kradzieżą.

W pierwszej połowie października z ogrodu botanicznego w Dortmundzie skradziono dziwidło olbrzymie. Nieznani sprawcy wykopali i wynieśli ważącą 30 kilogramów bulwę.

"Kradzież Davida to dla nas cios" - napisał Hendrik Denkhaus z ogrodu Rombergpark w oświadczeniu. Jak dodał, choć wartość materialna rośliny jest trudna do oszacowania, "straty dla ogrodu i miasta Dortmund są znaczące".

Słynąca ze specyficznego zapachu roślina w okresie kwitnienia przyciąga do ogrodu botanicznego tysiące odwiedzających.

Źródło: BR24

