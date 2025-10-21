Sceny jak z filmu na niemieckiej autostradzie. Napastnicy zatrzymali autobus
Nieznani sprawcy okradli pasażerów autobusu na drodze A93 w dolnobawarskim okręgu Kelheim (Niemcy). Podczas napadu nikt nie został ranny. Po zabraniu dokumentów i gotówki, trzech uzbrojonych napastników odjechało w stronę Monachium. Niemiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie.
W skrócie
- Uzbrojeni napastnicy napadli na autobus na autostradzie A93 w Dolnej Bawarii.
- Sprawcy ukradli pasażerom gotówkę oraz dokumenty po czym uciekli minivanem w stronę Monachium.
- Policja prowadzi śledztwo i apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu napastników.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w regionie Dolnej Bawarii.
Jak podają niemieckie media, nieznani sprawcy zatrzymali autobus na autostradzie A93 na węźle Aiglsbach. Trzech uzbrojonych napastników weszło następnie do środka i okradło pasażerów z gotówki i dokumentów. Według portalu BR24 nikt nie został ranny.
Ofiarami kradzieży padli obcokrajowcy. Według niemieckich mediów autobusem podróżowali Albańczycy.
Niemcy. Okradli autobus z turystami. Policja prosi świadków o pomoc
Po napadzie sprawcy opuścili autobus, wsiedli do minivana i uciekli w kierunku Monachium.
Poszukiwania napastników nie przyniosły skutku, dlatego policja prosi ewentualnych świadków zdarzenia o pomoc.
Osoby, które w poniedziałek około godziny 3:30 rano na drodze A93 w pobliżu Aiglsbach zaobserwowały coś nietypowego, proszone są o kontakt z Wydziałem Śledczym w Landshut lub innym niemieckim posterunkiem policji.
Niemcy. Nietypowa kradzież. Sprawcy wzięli na cel roślinę
To kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni, kiedy niemiecka policja mierzy się z nietypową kradzieżą.
W pierwszej połowie października z ogrodu botanicznego w Dortmundzie skradziono dziwidło olbrzymie. Nieznani sprawcy wykopali i wynieśli ważącą 30 kilogramów bulwę.
"Kradzież Davida to dla nas cios" - napisał Hendrik Denkhaus z ogrodu Rombergpark w oświadczeniu. Jak dodał, choć wartość materialna rośliny jest trudna do oszacowania, "straty dla ogrodu i miasta Dortmund są znaczące".
Słynąca ze specyficznego zapachu roślina w okresie kwitnienia przyciąga do ogrodu botanicznego tysiące odwiedzających.
Źródło: BR24