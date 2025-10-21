Sceny jak z filmu na niemieckiej autostradzie. Napastnicy zatrzymali autobus

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Nieznani sprawcy okradli pasażerów autobusu na drodze A93 w dolnobawarskim okręgu Kelheim (Niemcy). Podczas napadu nikt nie został ranny. Po zabraniu dokumentów i gotówki, trzech uzbrojonych napastników odjechało w stronę Monachium. Niemiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie.

Napad na autobus z turystami na niemieckiej autostradzie (zdj. ilustracyjne)
Napad na autobus z turystami na niemieckiej autostradzie (zdj. ilustracyjne)CHRISTOPH REICHWEIN AFP

W skrócie

  • Uzbrojeni napastnicy napadli na autobus na autostradzie A93 w Dolnej Bawarii.
  • Sprawcy ukradli pasażerom gotówkę oraz dokumenty po czym uciekli minivanem w stronę Monachium.
  • Policja prowadzi śledztwo i apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu napastników.
Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w regionie Dolnej Bawarii.

Jak podają niemieckie media, nieznani sprawcy zatrzymali autobus na autostradzie A93 na węźle Aiglsbach. Trzech uzbrojonych napastników weszło następnie do środka i okradło pasażerów z gotówki i dokumentów. Według portalu BR24 nikt nie został ranny.

Ofiarami kradzieży padli obcokrajowcy. Według niemieckich mediów autobusem podróżowali Albańczycy.

    Niemcy. Okradli autobus z turystami. Policja prosi świadków o pomoc

    Po napadzie sprawcy opuścili autobus, wsiedli do minivana i uciekli w kierunku Monachium.

    Poszukiwania napastników nie przyniosły skutku, dlatego policja prosi ewentualnych świadków zdarzenia o pomoc.

    Osoby, które w poniedziałek około godziny 3:30 rano na drodze A93 w pobliżu Aiglsbach zaobserwowały coś nietypowego, proszone są o kontakt z Wydziałem Śledczym w Landshut lub innym niemieckim posterunkiem policji.

    Niemcy. Nietypowa kradzież. Sprawcy wzięli na cel roślinę

    To kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni, kiedy niemiecka policja mierzy się z nietypową kradzieżą.

    W pierwszej połowie października z ogrodu botanicznego w Dortmundzie skradziono dziwidło olbrzymie. Nieznani sprawcy wykopali i wynieśli ważącą 30 kilogramów bulwę. 

    "Kradzież Davida to dla nas cios" - napisał Hendrik Denkhaus z ogrodu Rombergpark w oświadczeniu. Jak dodał, choć wartość materialna rośliny jest trudna do oszacowania, "straty dla ogrodu i miasta Dortmund są znaczące".

    Słynąca ze specyficznego zapachu roślina w okresie kwitnienia przyciąga do ogrodu botanicznego tysiące odwiedzających.

    Źródło: BR24

