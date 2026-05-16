W skrócie W centrum Modeny samochód potrącił pieszych, a następnie wjechał w witrynę sklepową, raniąc kilka osób, w tym niektórych poważnie.

Podczas próby ucieczki kierowca dźgnął nożem osobę, która chciała go zatrzymać, po czym został obezwładniony i przekazany policji.

Sprawca został zatrzymany przez służby i jest przesłuchiwany, a poszkodowani otrzymali pomoc medyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę w centrum włoskiego miasta Modena doszło do groźnego incydentu. Jak podają lokalne media, samochód marki Citroen C3 z dużą prędkością wjechał w pieszych na Via Emilia Centro.

Włoskie media podają, że rannych zostało siedem lub dziesięć osób, tym część z nich poważnie. Następnie pojazd uderzył w witrynę sklepową.

Modena. Kierowca wjechał w tłum

Kierowca, który również został ranny, podczas ucieczki z miejsca zdarzenia dźgnął nożem przechodnia, który próbował go zatrzymać.

Świadkowie relacjonowali, że "ludzie unosili się w powietrzu", gdy auto nagle przyspieszyło. Po zatrzymaniu pojazdu kierowca wysiadł i miał próbować użyć noża wobec przechodnia, który ruszył mu na pomoc. Cztery-pięć osób podjęło pościg i pomogło go obezwładnić, przekazując policji.

Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany na jednym z pobliskich skrzyżowań.

Służby ratunkowe natychmiast udzieliły pomocy poszkodowanym, na miejscu działał również śmigłowiec medyczny. Przyczyny zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez włoskie służby.

Chwile grozy w Modenie. Sprawca zatrzymany

Burmistrz Massimo Mezzetti podziękował obywatelom za reakcję, podkreślając ich "odwagę i poczucie obywatelskie". Jak dodał, mężczyzna był uzbrojony w nóż, jednak ostatecznie nie doszło do ugodzeń. Poszkodowani trafili do szpitala Maggiore w Bolonii.

Jak podają włoskie media, sprawca, 30-letni mężczyzna pochodzenia północnoafrykańskiego, został zatrzymany i jest przesłuchiwany. Teren zdarzenia zabezpieczyły służby, a na miejscu pracowały liczne karetki oraz policja i karabinierzy.

W rządzie pojawią się nowi wiceministrowie? „Konkretne kandydatury” INTERIA.PL