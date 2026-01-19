Sąsiad USA może wysłać żołnierzy na Grenlandię. "Popieramy suwerenność Danii"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Kanada rozważa wysłanie na Grenlandię niewielkiego kontyngentu wojskowego na ćwiczenia z sojusznikami z NATO - poinformował w niedzielę kanadyjski dziennik "The Globe and Mail". Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, bowiem kanadyjski rząd jest świadomy, że wysłanie żołnierzy może spowodować nałożenie na kraj cła przez administrację Donalda Trumpa.

Żołnierz w zimowym umundurowaniu z narzutą z futra i kanadyjską flagą na ramieniu pracuje łopatą lub siekierą w głębokim śniegu; w tle wojskowe namioty oraz kilku innych żołnierzy przygotowujących obóz w zimowych warunkach.
Kanadyjski żołnierz podczas ćwiczeń na ArktyceCOLE BURSTONAFP

W skrócie

  • Kanada rozważa wysłanie niewielkiego kontyngentu wojskowego na Grenlandię na ćwiczenia z NATO, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.
  • Premier Mark Carney podkreślił, że Kanada popiera suwerenność państw i zapowiedział rozmowę z prezydentem USA w sprawie zabezpieczenia wyspy.
  • Kanadyjscy urzędnicy wskazują, że wysłanie żołnierzy może skutkować nałożeniem ceł przez administrację Donalda Trumpa, jak miało to miejsce wobec innych państw.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według dwóch anonimowych urzędników kanadyjskiego rządu, cytowanych przez gazetę, ostateczna decyzja o wysłaniu żołnierzy na Grenlandię nie została jeszcze podjęta przez premiera Marka Carney'a.

Szef rządu ma podjąć decyzję w tej sprawie niebawem.

Grenlandia. Kanada wyśle wojska? W tle obawa o cła

Jeśli Kanada zdecyduje się na wysłanie oddziału, to dołączy tym samym do Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, które już wysłały na wyspę swoich żołnierze. Na wszystkie te kraje Donald Trump nałożył cła w wysokości 10 proc. Kanadę mógłby czekać ten sam los.

"Jeśli uczestnictwo Kanady zostanie zatwierdzone, będzie oznaczać pokazanie zaangażowania w obronę Arktyki przez NATO i wyrażenie wsparcia dla Danii" - twierdzą kanadyjscy urzędnicy.

Zobacz również:

Tysiące osób zgromadziło się w Kopenahdze, by protetować przeciw amerykańskim planom aneksji Grenlandii
Świat

"Ręce precz od Grenlandii". Tysiące protestujących na ulicach Kopenhagi

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    Obecnie na Grenlandii znajdują się trzy kanadyjskie myśliwce CF-18 oraz helikopter Kormoran, które biorą udział w ćwiczeniach Północnoamerykańskiego Dowództwa Obrony Powietrznej.

    Premier Kanady o działaniach Trumpa: Poważna eskalacja

    Premier Mark Carney, który w niedzielę odwiedził stolicę Kataru Dohę, stwierdził, że przymus ekonomiczny, jaki wykorzystuje Donald Trump aby nabyć Grenlandię, jest "niepokojącą intensyfikacją sytuacji".

    - To poważna sytuacja, jesteśmy zaniepokojeni tą eskalacją. Przyszłość Grenlandii leży w decyzji Grenlandii i Danii - powiedział szef kanadyjskiego rządu. - Kanada zawsze będzie popierać suwerenność i integralność terytorialną państw, niezależnie od ich położenia geograficznego - dodał.

    Zaznaczył również, że zamierza rozmawiać z prezydentem USA, którego poinformuje, że NATO jest w stanie zabezpieczyć wyspę przed zagrożeniami. Jednocześnie odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Kanada wyśle swoich żołnierzy na Grenlandię w ramach wsparcia innych państw NATO.

    Zobacz również:

    Osiem państw odpowiada Donaldowi Trumpowi. Jest oświadczenie
    Świat

    Skoordynowana reakcja na groźby Trumpa. Osiem państw wydało oświadczenie

    Karolina Głodowska
    Aleksandra Czurczak
    Karolina Głodowska, Aleksandra Czurczak
    "Polityczny WF": Mentzen utracił "polityczną przyczepność"INTERIA.PL

    Najnowsze