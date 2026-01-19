Sąsiad USA może wysłać żołnierzy na Grenlandię. "Popieramy suwerenność Danii"
Kanada rozważa wysłanie na Grenlandię niewielkiego kontyngentu wojskowego na ćwiczenia z sojusznikami z NATO - poinformował w niedzielę kanadyjski dziennik "The Globe and Mail". Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, bowiem kanadyjski rząd jest świadomy, że wysłanie żołnierzy może spowodować nałożenie na kraj cła przez administrację Donalda Trumpa.
W skrócie
- Kanada rozważa wysłanie niewielkiego kontyngentu wojskowego na Grenlandię na ćwiczenia z NATO, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.
- Premier Mark Carney podkreślił, że Kanada popiera suwerenność państw i zapowiedział rozmowę z prezydentem USA w sprawie zabezpieczenia wyspy.
- Kanadyjscy urzędnicy wskazują, że wysłanie żołnierzy może skutkować nałożeniem ceł przez administrację Donalda Trumpa, jak miało to miejsce wobec innych państw.
Według dwóch anonimowych urzędników kanadyjskiego rządu, cytowanych przez gazetę, ostateczna decyzja o wysłaniu żołnierzy na Grenlandię nie została jeszcze podjęta przez premiera Marka Carney'a.
Szef rządu ma podjąć decyzję w tej sprawie niebawem.
Grenlandia. Kanada wyśle wojska? W tle obawa o cła
Jeśli Kanada zdecyduje się na wysłanie oddziału, to dołączy tym samym do Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, które już wysłały na wyspę swoich żołnierze. Na wszystkie te kraje Donald Trump nałożył cła w wysokości 10 proc. Kanadę mógłby czekać ten sam los.
"Jeśli uczestnictwo Kanady zostanie zatwierdzone, będzie oznaczać pokazanie zaangażowania w obronę Arktyki przez NATO i wyrażenie wsparcia dla Danii" - twierdzą kanadyjscy urzędnicy.
Obecnie na Grenlandii znajdują się trzy kanadyjskie myśliwce CF-18 oraz helikopter Kormoran, które biorą udział w ćwiczeniach Północnoamerykańskiego Dowództwa Obrony Powietrznej.
Premier Kanady o działaniach Trumpa: Poważna eskalacja
Premier Mark Carney, który w niedzielę odwiedził stolicę Kataru Dohę, stwierdził, że przymus ekonomiczny, jaki wykorzystuje Donald Trump aby nabyć Grenlandię, jest "niepokojącą intensyfikacją sytuacji".
- To poważna sytuacja, jesteśmy zaniepokojeni tą eskalacją. Przyszłość Grenlandii leży w decyzji Grenlandii i Danii - powiedział szef kanadyjskiego rządu. - Kanada zawsze będzie popierać suwerenność i integralność terytorialną państw, niezależnie od ich położenia geograficznego - dodał.
Zaznaczył również, że zamierza rozmawiać z prezydentem USA, którego poinformuje, że NATO jest w stanie zabezpieczyć wyspę przed zagrożeniami. Jednocześnie odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Kanada wyśle swoich żołnierzy na Grenlandię w ramach wsparcia innych państw NATO.