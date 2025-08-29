W skrócie Fiński rząd proponuje podniesienie górnej granicy wieku rezerwistów do 65 lat, aby zwiększyć liczebność armii.

Zmiana prawa pozwoli utrzymać w gotowości milion wyszkolonych żołnierzy do 2031 roku.

Działania mają związek z napięciami na granicy z Rosją i planami NATO dotyczącymi bezpieczeństwa regionu.

- To kolejny krok, by wzmocnić bezpieczeństwo Finlandii. Fundamentem fińskiej obrony narodowej jest rozległa rezerwa, a nasza wola obrony kraju jest najwyższa w Europie - powiedział szef resortu obrony Antti Häkkänen.

Obecnie górna granica wieku dla rezerwistów wynosi 50 lat, a dla oficerów i podoficerów to 60 lat.

Finlandia. Rząd planuje podwyższenie maksymalnego wieku rezerwistów do 65 lat

W liczącej 5,5 mln obywateli Finlandii rezerwie pozostaje ok. 870 tys. osób. W okresie wojny siły zbrojne liczą 280 tys. żołnierzy, które uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy. Za sprawą podniesienia górnej granicy wieku liczebność rezerwy wzrośnie o ok. 125 tys. osób, do miliona przeszkolonych żołnierzy, co miałoby zostać osiągnięte w 2031 r.

O podniesieniu górnej granicy wieku rezerwistów zaczęto dyskutować w Finlandii w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku oraz procesem przyjęcia Finlandii do NATO - akcesja miała miejsce w 2023 roku.

Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował z powszechnego obowiązku służby wojskowej. Jak deklarują najwyższe władze, armia oparta na licznej rezerwie będzie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa kraju.

Rząd chce, by ustawa podnosząca wiek rezerwistów zaczęła obowiązywać z początkiem 2026 r.

Przypomnijmy, że w Polsce rezerwiści mogą mieć maksymalnie 55 lat, natomiast podoficerowie i oficerowie mogą służyć do 63 roku życia.

Ruchy Rosji przy granicy z Finlandią. NATO reaguje

Rosyjskie wojsko intensyfikuje obecność przy granicy z Finlandią. Zdjęcia satelitarne ukazują, że największe i najbardziej aktywne rosyjskie bazy lotnicze zlokalizowane są w obwodzie murmańskim, położone ok. 200 km od fińskiej Laponii.

W Pietrozawodsku rozbudowano magazyny, mogące pomieścić np. pojazdy wojskowe, a w Kamience garnizony. Rozstawiono tam także ponad sto namiotów, które - jak zwrócił uwagę szwedzki nadawca SVT - mogłyby pomieścić parę tysięcy żołnierzy. Z tej bazy, tuż za wschodnią granicą, można by ich "łatwo wysłać w stronę Finlandii" - napisał z kolei dziennik "Helsingin Sanomat".

W czerwcu, na marginesie szczytu NATO w Hadze potwierdzono, że w ramach formacji FLF w Laponii stacjonować będą żołnierze ze Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Ich zadaniem będzie strzeżenie granicy z Rosją.

"To wyraźny sygnał, że Europa ponosi swoją odpowiedzialność w NATO i że państwa członkowskie, o których mowa, są gotowe do wzmocnienia procesu odstraszania i obrony Sojuszu w północnych regionach" - wskazał w wydanym komunikacie Antti Häkkänen.

Siły FLF stacjonować będą w Rovaniemi i Sodankylä na terenie Laponii. Pierwsze ćwiczenia zaplanowane są na koniec tego roku.

