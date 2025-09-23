W skrócie Litwa uprościła przepisy dotyczące zestrzeliwania obcych dronów naruszających jej przestrzeń powietrzną.

Nowe prawo pozwoli natychmiast zareagować na pojawienie się dronów z wrogich państw.

Zmiana przepisów jest odpowiedzią m.in. na ostatnie incydenty wtargnięcia rosyjskich z Białorusi.

Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na słowa minister obrony Litwy Dovile Sakaliene, władze tego państwa podjęły decyzję o uproszczeniu przepisów w sprawie zestrzeliwania obcych dronów, które naruszają tamtejszą przestrzeń powietrzną.

- Mimo że de iure żyjemy w czasach pokoju, nasze przepisy nie były dostosowane do aktualnych zagrożeń - powiedziała polityk podczas przemówienia przed litewskim parlamentem. We wtorek przepisy w tej sprawie uchwalili litewscy deputowani.

Litwa będzie zestrzeliwać rosyjskie drony. Władze upraszczają przepisy

Sakaliene poinformowała, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października. Według nich minister lub "upoważniona osoba" będzie mogła wydać rozkaz zestrzelenia drona, który naruszy ograniczoną bądź zamkniętą przestrzeń powietrzną państwa.

- Celem jest mechanizm, który pozwoli nam natychmiast reagować środkami wojskowymi na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej - podkreśliła litewska minister obrony.

Władze Litwy w ten sposób odpowiadają m.in. na ostatnie incydenty z rosyjskimi dronami wystrzelonymi z Białorusi, które w lipcu przekroczyły granice tego państwa.

Litewski parlament przegłosował zmianę przepisów. "Wczesna i bezpieczna reakcja"

Jak podano w komunikacie litewskiego parlamentu, "celem jest stworzenie dodatkowych przesłanek umożliwiających możliwie wczesną i bezpieczną reakcję na rosnącą liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne z wrogich państw".

Dotychczas litewska armia mogła interweniować militarnie tylko w dwóch przypadkach - gdy obiekt był uznawany za broń albo gdy wlatywał w strefy zakazane, zagrażając obiektom o znaczeniu państwowym. Nowe przepisy pozwalają teraz również na zestrzeliwanie dronów naruszających przepisy w strefach o ograniczonym dostępie.

Od 2022 r., czyli początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, na Litwie wielokrotnie dochodziło do wtargnięć obcych dronów.

Jednym z niepokojących incydentów był przelot rosyjskiego bezzałogowca wystrzelonego z Białorusi nad stolicą Litwy, Wilnem. Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach lipca. Podobne zdarzenie miało miejsce na początku miesiąca, kiedy rosyjska maszyna rozbiła się tuż przy litewskiej granicy z Białorusią.

Z kolei na początku września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce pojawiły się nad Polską podczas jednego z poważniejszych nalotów na Ukrainę. Wszystkie z nich zostały zestrzelone, a incydent doprowadził do zawnioskowania przez Polskę o uruchomienie art. 4 NATO.

