W skrócie Atak zimy w Niemczech powoduje masowe odwołania lotów, paraliż transportu i zamknięcia szkół.

Najgroźniejszym zjawiskiem jest tzw. czarny lód, za sprawą którego dochodzi do wielu wypadków na drogach.

Minister transportu Niemiec ostrzega, że to nie koniec złej pogody.

Pod koniec ubiegłego tygodnie północne Niemcy nawiedziła zimowa burza Elli. Do wielu miejsc przyniosła intensywne śnieżyce, które paraliżowały transport drogowy i kolejowy. Teraz większym zagrożeniem jest niż Gunda, który zamiast większych opadów śniegu do części kraju ściągnie groźne oblodzenie.

Zamykają szkoły z powodu czarnego lodu. Na drogach zbyt niebezpiecznie

W poniedziałek w wielu częściach Niemiec wciąż utrzymują się opady śniegu, a strefa opadów powoli przesunie się na wschód. Na zachodzie, wraz z wyższymi temperaturami opady zmieniają charakter i przynoszą śnieg z deszczem i sam deszcz.

Z powodu ujemnych temperatur może on zamarzać na nawierzchniach dróg i chodników. "Widać wyraźne oznaki marznącego deszczu" - ostrzegają synoptycy z niemieckiego instytutu meteorologicznego DWD.

Minister transportu Patrick Schnieder ostrzegł, że sytuacja w północnych i północno-zachodnich Niemczech wciąż może być niebezpieczna. Ze względu na trudne warunki dochodzi do wielu utrudnień.

Z powodu występującego na drogach "czarnego lodu", za sprawą którego jest bardzo ślisko, w Bawarii zamknięto kilka szkół i odwołano zajęcia stacjonarne. Nie odbędą się one miedzy innymi w całym mieście Aschaffenburg oraz w powiecie Miltenberg.

W Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Bremie wprowadzono naukę zdalną. Według niemieckich mediów na drogach prowadzących do szkół jest zbyt ślisko i niebezpiecznie.

Na oblodzonych drogach dochodzi do wielu wypadków i stłuczek. Po jednym z wypadków zamknięto autostradę A46 na odcinku w okolicach Hemer.

Dziesiątki odwołanych lotów. Utrudnienia na kolei

Bardzo trudna sytuacja panuje na międzynarodowym lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Z zaplanowanych na poniedziałek 1052 lotów 98 odwołano - poinformowały tamtejsze służby prasowe. Możliwe że w ciągu dnia odwołanych lotów będzie więcej.

Na innych lotniskach również zanotowano spore utrudnienia. Z 736 zaplanowanych lotów z portu w Monachum odwołano 15, zaś w Norymberdze rano nie odbyły się 4 z 69 zaplanowanych na cały poniedziałek połączeń.

Służby lotniskowe cały czas prowadzą akcję odmrażania maszyn, bez przerwy trwają również prace nad odśnieżaniem i odladzaniem pasów startowych.

Nieco lepiej prezentuje się sytuacja na kolei. Choć w poniedziałek rano przewoźnicy Metronom i Enno odwołali niektóre kursy z Hamburga i Dolnej Saksonii, jest mniej utrudnień niż w weekend.

Strefa zimna w Niemczech przesunie się z czasem na wschód, za nią postępują masy cieplejszego powietrza, niosące opady deszczu, który może zamarzać na drogach

Na północy Niemiec ruch na torach powoli wraca do normy, choć wciąż obowiązują pewne ograniczenia, szczególnie w ruchu pociągów dalekobieżnych.

Deutsche Bahn zastrzega, że w poniedziałek z powodu marznących opadów może dochodzić do opóźnień lub krótkotrwałych przerw w kursowaniu niektórych pociągów w zachodnich, środkowych i południowych Niemczech. Przewoźnik zaleca podróżnym przed udaniem się na dworzec sprawdzenie, czy połączenie się odbędzie lub czy nie będzie opóźnione.

Źródło: "Sueddeutsche Zeitung", "Bild", DWD

