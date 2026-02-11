Sąsiad Polski szykuje miejsce dla Rosjan. Dziwne ruchy widać na mapach
Na terenie byłego lotniska wojskowego Kryczów-6 na Białorusi trwa intensywna rozbudowa infrastruktury militarnej. Zdjęcia satelitarne wykonane na początku lutego 2026 roku ujawniły obecność specjalistycznego sprzętu, który według analityków może stanowić elementy rosyjskiego systemu rakietowego Oresznik.
Z analizy materiałów udostępnionych przez Radio Liberty wynika, że na terenie centralnego obiektu wojskowego stacjonuje co najmniej sześć pojazdów o gabarytach odpowiadających rosyjskim wyrzutniom rakiet balistycznych średniego zasięgu.
Choć jakość zdjęć nie pozwala na ostateczną identyfikację typów jednostek, ich proporcje są zbieżne z danymi publikowanymi wcześniej przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.
Białoruś. Rozbudowa bazy wojskowej Kryczów-6
Zdjęcia satelitarne z 9 lutego pokazują postępy w budowie dwóch dużych hangarów, które mają pomieścić wspomniane pojazdy. Nad konstrukcjami widoczne są cienie metalowych szkieletów dachowych.
Poza głównymi budynkami, w pobliżu obiektu pojawiło się około 25 jednostek sprzętu wojskowego różnych typów oraz kilka wałów ziemnych i budowli o nieustalonym przeznaczeniu.
Dodatkowo, wzdłuż obwodu bazy dostrzeżono cztery wieże wartownicze lub techniczne. Skala prowadzonych prac sugeruje przygotowania do stałej obecności zaawansowanych systemów uzbrojenia na tym obszarze.
Ekspert o rosyjskich bazach wojskowych na Białorusi
Iwan Kryczewski, ekspert wojskowy z ukraińskiego serwisu Defense Express, potwierdza, że Rosja konsekwentnie buduje na Białorusi zaplecze dla systemu Oresznik. Zwraca on jednak uwagę na możliwość prowadzenia przez Rosjan działań maskujących.
- Fakt, że Rosja buduje tam infrastrukturę i rozmieszcza komponenty niezbędne do działania rakiet balistycznych, jest bezsporny. Jednocześnie nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z tworzeniem fałszywych pozycji wojskowych w celu zmylenia wywiadu - wyjaśnił.
Zdaniem eksperta, budowa zarówno prawdziwych, jak i pozorowanych stanowisk bojowych może być częścią długofalowego planu. Docelowo Rosja może dążyć do rozmieszczenia na Białorusi pełnego pułku rakietowego wyposażonego w co najmniej dziewięć wyrzutni, co znacząco wpłynęłoby na bezpieczeństwo w regionie.