Sąsiad Polski szykuje miejsce dla Rosjan. Dziwne ruchy widać na mapach

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Na terenie byłego lotniska wojskowego Kryczów-6 na Białorusi trwa intensywna rozbudowa infrastruktury militarnej. Zdjęcia satelitarne wykonane na początku lutego 2026 roku ujawniły obecność specjalistycznego sprzętu, który według analityków może stanowić elementy rosyjskiego systemu rakietowego Oresznik.

Wojskowe pojazdy opancerzone stoją na tle lasu zimą, obok widoczna jest wstawka z powietrznym zdjęciem zabudowań w terenie pokrytym śniegiem, oznaczonym pomarańczową linią przerywaną i strzałką.
Rozbudowa rosyjskiej bazy wojskowej na BiałorusiMinisterstwo Obrony Federacji Rosyjskisje / T.me/svoboda_radiodomena publiczna

Z analizy materiałów udostępnionych przez Radio Liberty wynika, że na terenie centralnego obiektu wojskowego stacjonuje co najmniej sześć pojazdów o gabarytach odpowiadających rosyjskim wyrzutniom rakiet balistycznych średniego zasięgu.

Zobacz również:

BBN ostrzega przed kolejnymi prowokacjami Rosji i Białorusi w 2026 roku
Polska

BBN ostrzega przed Rosją i Białorusią. Opublikowało dwie mapy

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Choć jakość zdjęć nie pozwala na ostateczną identyfikację typów jednostek, ich proporcje są zbieżne z danymi publikowanymi wcześniej przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

    Białoruś. Rozbudowa bazy wojskowej Kryczów-6

    Zdjęcia satelitarne z 9 lutego pokazują postępy w budowie dwóch dużych hangarów, które mają pomieścić wspomniane pojazdy. Nad konstrukcjami widoczne są cienie metalowych szkieletów dachowych.

    Poza głównymi budynkami, w pobliżu obiektu pojawiło się około 25 jednostek sprzętu wojskowego różnych typów oraz kilka wałów ziemnych i budowli o nieustalonym przeznaczeniu.

    Dodatkowo, wzdłuż obwodu bazy dostrzeżono cztery wieże wartownicze lub techniczne. Skala prowadzonych prac sugeruje przygotowania do stałej obecności zaawansowanych systemów uzbrojenia na tym obszarze.

    Ekspert o rosyjskich bazach wojskowych na Białorusi

    Iwan Kryczewski, ekspert wojskowy z ukraińskiego serwisu Defense Express, potwierdza, że Rosja konsekwentnie buduje na Białorusi zaplecze dla systemu Oresznik. Zwraca on jednak uwagę na możliwość prowadzenia przez Rosjan działań maskujących.

    - Fakt, że Rosja buduje tam infrastrukturę i rozmieszcza komponenty niezbędne do działania rakiet balistycznych, jest bezsporny. Jednocześnie nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z tworzeniem fałszywych pozycji wojskowych w celu zmylenia wywiadu - wyjaśnił.

    Zdaniem eksperta, budowa zarówno prawdziwych, jak i pozorowanych stanowisk bojowych może być częścią długofalowego planu. Docelowo Rosja może dążyć do rozmieszczenia na Białorusi pełnego pułku rakietowego wyposażonego w co najmniej dziewięć wyrzutni, co znacząco wpłynęłoby na bezpieczeństwo w regionie.

    Zobacz również:

    Białoruś pokazała nagranie, na którym - według resortu - widać rozmieszczanie systemu Oresznik. Kadr z filmu ministerstwa
    Świat

    Białoruś rozmieszcza na swoim terytorium potężną broń. Pokazano nagranie

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Ociepa w "Graffiti" o programie SAFE: Rządzący nas okłamująPolsat News

    Najnowsze