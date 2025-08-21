Sąsiad Polski reaguje na eksplozję w Osinach. Wprowadza strefę bez lotów

Anna Nicz

Anna Nicz

Litwa wprowadza strefę zakazu lotów przy granicy z Białorusią po tym, jak rosyjski dron spadł na Lubelszczyźnie. Tamtejszy MON obawia się, że kolejne bezzałogowce mogą przekroczyć granice. We wrześniu Rosja i Białoruś planują ćwiczenia wojskowe Zapad-2025.

Litwa wprowadziła zakaz lotów przy granicy z Białorusią
Litwa wprowadziła zakaz lotów przy granicy z BiałorusiąMinistry of National Defence Republic of Lithuania - http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/laive_sirdies_priepuoli_patyres_keleivis_kariuomenes_sraigtasparniu_nugabentas_i_ligonine.html, GFDL, Wikimedia Commons

Litwa ustanowiła strefę zakazu lotów w pobliżu granicy z Białorusią do 1 października - poinformowało w czwartek ministerstwo obrony Litwy, cytowane przez agencję Reutera.

Według agencji to reakcja na zdarzenie, do którego doszło w środę w nocy w Osinach na Lubelszczyźnie. Na pole spadł tam dron, najprawdopodobniej nadleciał ze strony Białorusi.

Podjęcie takiej decyzji może być także spowodowane zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad-2025. Ponadto w ostatnim czasie drony lecące ze strony Białorusi naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy.

Litwa. Strefa zakazu lotów przy granicy

W oświadczeniu litewskiego MON podkreślono, że strefę ustanowiono ze względu na "sytuację bezpieczeństwa i zagrożenia dla społeczeństwa, w tym ryzyko dla lotnictwa cywilnego związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne".

Zobacz również:

Dron wybuchowy eksplodował w Osinach, we wschodniej Polsce
Polska

To dron Shahed eksplodował na Lubelszczyźnie. Rzecznik MSZ potwierdza

Wiktor Kazanecki
Michał Blus
Wiktor Kazanecki, Michał Blus

    Strefa zakazu lotów ma zapewnić litewskim siłom zbrojnym więcej czasu na reagowanie na naruszenia przestrzeni powietrznej - dodano. Nie podano jednak dokładnej lokalizacji ani wielkości obszaru objętego ograniczeniami.

    Osiny. Rosyjski dron spadł na pole kukurydzy

    W województwie lubelskim, w środę nad ranem, policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim.

    Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Lubelskie

    Pierwsze godziny po eksplozji drona. Tusk "wiedział od początku"

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      Po południu tego samego dnia minister Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wspomniany obiekt to rosyjski dron. - Rosja po raz kolejny prowokuje - stwierdził.

      Wicepremier dodał, że prowokacja ma miejsce w szczególnym momencie, "kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć".

      Zobacz również:

      Eksplozja drona w woj. lubelskim. Na miejscu wciąż pracują służby
      Lubelskie

      Eksplozja drona w Osinach. Prokuratura podała nowe informacje

      Mateusz Balcerek
      Mateusz Balcerek
      Dron w Osinach. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': To dopiero początek, Polska będzie na celowniku PutinaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze