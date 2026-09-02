Sąsiad Polski pręży muskuły, pokazali test rakiety. "Nowy rozdział"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Niemcy przeprowadzili w nocy udany test izraelskiej rakiety balistycznej na Północnym Atlantyku - poinformowali przedstawiciele wojska. - Test ten otwiera nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości obrony morskiej - stwierdził szef marynarki wojennej Jan Christian Kaack. Rakieta LORA ma zasięg do 500 km.

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Okręt wojenny na morzu i startujący pocisk balistyczny LORA otoczony dymem podczas testu Niemiec.
Niemcy przeprowadziły testy pocisku balistycznego LORAX / fab_hinzmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Niemcy przeprowadziły udany test izraelskiej rakiety balistycznej LORA na Północnym Atlantyku.
  • Szef marynarki wojennej Niemiec określił ten test jako początek nowego etapu w odstraszaniu i gotowości obronnej morskiej.
  • Rakieta LORA z Izraela, którą testowano, ma zasięg do 500 km.
  • Niemcy uczestniczą w międzynarodowych projektach rozwoju broni dalekiego zasięgu oraz rozważają jej zakup.
  • Planowana jest produkcja ulepszonej wersji pocisku manewrującego Taurus o zwiększonym zasięgu i możliwościach, która ma rozpocząć się w 2029 roku.
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Test rakiety LORA, którą wyprodukowała firma Israel Aerospace Industries (ISRAI.UL), odbył się kilka godzin po tym, jak Berlin publicznie obwinił Rosję za próbę ataku dronem na lotnisku Lipsk/Halle w zeszłym miesiące. Władze federalne zarządziły podjęcie środków w odpowiedzi na to zdarzenie.

Szef marynarki wojennej Jan Christian Kaack stwierdził, że test zakończył się sukcesem.

- Nasze jednostki potrafią z powodzeniem wykorzystać ten system, a jego potencjalny zasięg przewyższa wszystko, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia - przekazał. Następnie dorzucił: - Jeśli chodzi o ochronę Niemiec i naszych sojuszników, test ten otwiera nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości obrony morskiej.

Niemcy. Test rakiety dalekiego zasięgu LORA

Niemcy nie dysponują obecnie pociskami balistycznymi, które poruszają się ze znacznie większą prędkością niż znajdujące się w ich arsenale pociski manewrujące. System wyprodukowany w Izraelu ma zasięg do 500 km - poinformował resor obrony w Berlinie.

Agencja Reutera podkreśla, że Niemcy angażują się w szereg międzynarodowych projektów współpracy dotyczących opracowania pocisków dalekiego zasięgu, a także rozważa możliwości zakupu takiej broni.

Niemcy pracują również nad ulepszoną wersją pocisku manewrującego Taurus, który obecnie jest jedyną bronią tego kraju o zasięgu sięgającym kilkuset kilometrów; rozpoczęcie produkcji zaplanowano na rok 2029.

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Niemcy szykują ulepszoną wersję pocisku Taurus

Ulepszony pocisk Taurus NEO będzie charakteryzował się zwiększonym zasięgiem, lepszą ochroną przed zakłóceniami oraz udoskonaleniami w zakresie nawigacji i technologii głowicy naprowadzającej.

Siły zbrojne Niemiec dysponują około 600 pociskami "Taurus" o oficjalnym zasięgu ponad 500 km, które mogą być wystrzeliwane z samolotów myśliwskich, takich jak "Tornado", F-15 czy F-18.

Broń ta, wyprodukowana przez europejską firmę zbrojeniową MBDA AIR.PA, BAES.L, LDOF.MI, jest przeznaczona do niszczenia celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry dowodzenia, składy amunicji i paliwa, lotniska oraz mosty.

Źródło: Reuters

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