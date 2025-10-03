W skrócie Czechy opóźniły zakup systemów do obrony przed dronami o sześć lat, co wywołało kontrowersje podczas przedwyborczej debaty.

Obecnie czeska armia nie dysponuje skutecznymi systemami do zwalczania dronów, a planowane zakupy obejmują głównie sprzęt do zwalczania większych celów, takich jak samoloty i rakiety.

Wybory parlamentarne w Czechach zbliżają się szybkimi krokami, a liderem sondaży jest partia ANO kierowana przez Andreja Babisza.

O tym, że Czechy zamierzają zrealizować plan rozwoju zdolności armii do ochrony przed dronami dopiero w 2031 r. poinformowano podczas środowej debaty przedwyborczej w czeskiej telewizji CT24.

Pierwotnie systemy do zwalczania dronów miały trafić do czeskiej armii w 2023 r., co oznacza, że opóźnienie wyniesie co najmniej osiem lat.

Informacja wzbudziła duże zaskoczenie wśród czeskich ekspertów, którzy zwracają uwagę, że w czeskiej strategii obronnej do 2035 r. zauważono potrzebę rozwoju tego typu systemów.

"Potrzeba skutecznego zabezpieczenia terytorium Republiki Czeskiej przed pociskami balistycznymi i hipersonicznymi oraz dronami wynika przede wszystkim z doświadczeń wojny w Ukrainie" - zapisano w strategii.

Czechy. Armia nie ma czym zestrzeliwać dronów

Na chwilę obecną czeska armia nie posiada systemów, które mogłyby skutecznie zwalczać drony. W 2027 r. Czesi mają otrzymać izraelskie systemy SPYDER-MR. Jednak służą one do strącania większych celów, takich jak samoloty i rakiety.

Czeski rząd w ostatnich latach zamówił nowe pojazdy kołowe MARS 4×4 z zainstalowanymi przeciwlotniczymi systemami rakietowymi. One również są przeznaczone przede wszystkim do zestrzeliwania większych obiektów.

Z kolei w 2023 roku armia zakupiła rakiety do przenośnych przeciwlotniczych systemów rakietowych RBS-70 w cenie niecałych 7 mln koron czeskich za jedną rakietę (ok. 1,2 mln zł). Zwalczanie nimi dronów wartych kilkaset dolarów wydaje się nieopłacalne.

Czesi idą na wybory parlamentarne. Partia ANO prowadzi w sondażach

W piątek w Czechach rozpoczynają się wybory parlamentarne. Lokale do głosowania zostaną otwarte o godzinie 14, a zamknięte o godz. 22. Głosowanie będzie kontynuowane w sobotę w godzinach 8-14.

Liderem przedwyborczych sondaży jest konserwatywna i populistyczna partia ANO, której liderem jest Andrej Babisz - były premier w latach 2017-2021. ANO ma szansę otrzymać ponad 30 proc. głosów. Na drugim miejscu znajduje się koalicja pod wodzą obecnego premiera Petra Fiali, której sondaże dają ok. 20 proc.

