W skrócie Słowacja będzie kontynuować zakupy rosyjskiego gazu i paliwa jądrowego, co zapowiedział sekretarz stanu w tamtejszym resorcie gospodarki Vladimír Šimonák.

Szef słowackiego MSZ Juraj Blanar spotkał się w Moskwie z Siergiejem Ławrowem, aby omówić kwestie bezpieczeństwa energetycznego Słowacji.

Vladimír Šimonák podkreślił, że Słowacja opowiada się za szybkim i pokojowym rozwiązaniem konfliktu w Ukrainie, sprzeciwiając się dalszej eskalacji sankcji.

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Vladimír Šimonák, sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Gospodarki poruszył temat interesów Słowacji z Rosją na łamach rosyjskiego dziennika "Izwiesta".

Polityk dał jasno do zrozumienia, że jego kraj nie zamierza rezygnować z dotychczasowych zakupów od Moskwy.

Słowacja nie zamierza rezygnować z rosyjskiego gazu

Šimonák powiedział we wspomnianej rozmowie, że Słowacja przestrzega wszelkich ograniczeń, które narzuca unijne prawo, bo tego wymaga obecna sytuacja. Wyraźnie podkreślił przy tym, że jego kraj nie planuje rezygnować z interesów z Rosją.

- Dopóki będzie istniała legalna możliwość zakupu rosyjskiego gazu, będziemy to robić z przyjemnością. Jeśli chodzi o przyszłość, to jest ona przedmiotem negocjacji. Staramy się bronić naszych interesów, również w UE - powiedział.

Narodowa agencja TASR przypomina, że Słowacja eksploatuje elektrownie jądrowe Bohunice i Mochovce. Zbudowano je w czasach sowieckich.

Šimonák podkreślił w rozmowie z dziennikiem "Izwiesta", że jego kraj nie zrezygnuje z kupowania rosyjskiego paliwa.

- Nasze dotychczasowe relacje partnerskie mają charakter długoterminowy i, moim zdaniem, są konsekwentnie realizowane. Paliwo jądrowe nie podlega sankcjom - ani obecnym, ani planowanym. Dlatego w tym sensie planujemy kontynuować tę współpracę - wyjaśnił sekretarz stanu słowackiego resortu gospodarki.

Vladimír Šimonák o wojnie w Ukrainie

Słowacki polityk poruszył także temat wojny w Ukrainie. Dał do zrozumienia, że droga militarna nie jest wyjściem. Powiedział, że zdaniem słowackiego rządu nie da się rozwiązać konfliktu w ten sposób.

- Wolimy szybkie i pokojowe rozwiązanie konfliktu w Ukrainie niż eskalację sankcji, które jedynie ograniczyłyby możliwości współpracy - podsumował Šimonák w rozmowie z dziennikiem "Izwiesta".



