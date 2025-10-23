Sarkozy otrzymuje groźby śmierci. Współwięźniowie wszczęli bunt

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Przebywający w więzieniu były prezydent Francji Nicolas Sarkozy otrzymuje groźby śmierci od współosadzonych. Ci buntują się przeciwko specjalnemu traktowaniu polityka, któremu na stałe towarzyszy prywatna ochrona. Oburzenia nie kryją również związkowcy, niepowiadomieni wcześniej o nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa.

Nicolas Sarkozy otrzymuje w więzieniu groźby śmierci
Nicolas Sarkozy otrzymuje w więzieniu groźby śmierciJULIEN DE ROSAAFP

W skrócie

  • Nicolas Sarkozy, były prezydent Francji, otrzymuje groźby śmierci od współosadzonych po trafieniu do więzienia La Sante.
  • Specjalne środki bezpieczeństwa, w tym stała ochrona policyjna, wzbudziły niezadowolenie zarówno więźniów, jak i strażników.
  • Związki zawodowe oraz pracownicy więzienia skarżą się na brak informacji o decyzji dotyczącej wyjątkowego traktowania polityka.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na początku tygodnia były prezydent Francji Nicolas Sarkozy trafił do paryskiego więzienia La Sante, gdzie ma odbyć karę pięciu lat pozbawienia wolności w związku z finansowaniem jego kampanii wyborczej w 2007 r. przez Libię rządzoną przez obalonego już dyktatora Muammara Kaddafiego.

Przywódca Francuzów w latach 2007-2012 objęty został nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa i liczyć mógł na specjalne potraktowanie, trafiając do specjalnie przygotowanej dla niego celi. To jednak nie spodobało się jego współtowarzyszom , którzy zaczęli grozić Sarkozy'emu śmiercią.

Francja. Nicolas Sarkozy otrzymuje groźby w więzieniu

Jak informują media, groźby pojawiły się niecałą dobę po tym, jak polityk zaczął odsiadywanie wyroku, o czym powiadomiona została prokuratura. Wszczęto postępowanie, w ramach którego przesłuchani zostali trzej osadzeni i zabezpieczone zostały dwa telefony komórkowe znajdujące się nielegalnie w posiadaniu więźniów.

Zobacz również:

Radosław Sikorski odpowiedział na słowa Tuckera Carlsona
Świat

"Walczcie sobie sami z Rosją". Błyskawiczna reakcja Sikorskiego

Piotr Białczyk
Piotr Białczyk

    Przyczyną niezadowolenia pozostałych skazanych miał być przede wszystkim fakt, że Sarkozy otrzymał prywatną ochronę w postaci dwóch policjantów, którzy zamieszkali w sąsiedniej celi. Funkcjonariusze ci towarzyszą mu podczas spacerów, treningów, w bibliotece i w trakcie wizyt u lekarza.

    Bunt związkowców i współosadzonych. Sarkozy ze specjalnym traktowaniem

    Co nie bez znaczenia, zaskoczeni tym faktem byli nawet sami strażnicy więzienni, twierdzący, że to sytuacja bez precedensu. Związki zawodowe złożyły skargi na decyzję, o której ponoć nie powiadomiono wcześniej szefa lokalnego oddziału związku zawodowego.

    Zobacz również:

    Premier Węgier Viktor Orban
    Świat

    Marsz Pokoju w Budapeszcie. Stanowcze słowa Orbana ws. wojny na Ukrainie

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

      - Skontaktowaliśmy się z administracją więzienia i Ministerstwem Sprawiedliwości, aby uzyskać wyjaśnienia - poinformował Hugo Vitry.

      Francuskie MSW, komentując sprawę, stwierdziło natomiast, że Sarkozy otrzymał ochronę "ze względu na jego status", gdyż "oczywistym jest, że grozi mu niebezpieczeństwo".

      Źródło: Sky News

      Zobacz również:

      Ukraina chce kupić szwedzkie JAS 39 Gripen
      Wojna w Ukrainie

      "Idealne do walki z Rosją". Ukraina planuje zakup nowoczesnych myśliwców

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Rekordowe rezerwy złota. Polska jest w światowej czołówcePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze