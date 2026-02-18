W skrócie Sara Duterte ogłosiła start w wyborach prezydenckich na Filipinach w 2028 roku.

Duterte zarzuca prezydentowi Ferdinandowi Marcosowi korupcję i niewywiązanie się z obietnic.

Polityk była poddana impeachmentowi w 2025 roku, ale Sąd Najwyższy oddalił sprawę z powodów proceduralnych.

Ojciec Sary Duterte, Rodrigo Duterte, jest podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości i został zatrzymany w związku z dochodzeniem Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Filipińska wiceprezydent Sara Duterte ogłosiła w środę, że w 2028 roku wystartuje w wyborach prezydenckich. - Oddaję swoje życie, siły i przyszłość w służbie naszemu narodowi - podkreśliła.

Duterte jest uwikłana w zacięty spór z prezydentem Ferdinandem Marcosem. W 2025 roku polityk została poddana impeachmentowi, ale Sąd Najwyższy kraju oddalił sprawę z powodu problemów proceduralnych.

Filipiny. Sara Duterte wystartuje w wyborach prezydenckich

Duterte ogłosiła swoją kandydaturę na kilka dni przed rozpoczęciem wstępnego przesłuchania jej ojca przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Były prezydent Filipin Rodrigo Duterte jest podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w ramach brutalnej walki z przestępcami narkotykowymi.

W swoim krótkim przemówieniu Sara Duterte oskarżyła urzędującego prezydenta Marcosa o korupcję, twierdząc, że nie dotrzymał słowa podczas krótkotrwałego sojuszu, który zapewnił im zdecydowane zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2022 roku.

- Już w pierwszych miesiącach naszej kadencji widziałam brak szczerości Marcosa w odniesieniu do obietnic złożonych w czasie kampanii, a także jego przysięgi wobec narodu - mówiła wiceprezydent Filipin.

Rodrigo Duterte przed MTK. Były prezydent Filipin z poważnymi zarzutami

Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął pod koniec 2021 r. formalne dochodzenie w sprawie możliwych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w trakcie brutalnej kampanii antynarkotykowej wymierzonej przez Rodrigo Duterte od końca listopada 2011 r., kiedy był on jeszcze burmistrzem miasta Davao na południu Filipin, do marca 2019 r.

Według danych rządu Filipin do końca kwietnia 2021 r. filipińskie siły bezpieczeństwa zabiły w tajnych operacjach 6117 osób, zwłaszcza biednych, podejrzanych o posiadanie narkotyków. Prokuratorzy MTK szacują liczbę ofiar śmiertelnych na 12-30 tys.

Rodrigo Duterte był prezydentem Filipin w latach 2016-2022. Do Holandii trafił w marcu 2025 roku po uprzednim zatrzymaniu w Manili.

Źródło: AFP

