Sandu postawiła na biznesmena. Nominowała nowego szefa rządu
Prezydent Mołdawii Maia Sandu nominowała w sobotę Vasile Tofana na stanowisko premiera - poinformował Reuters. Agencja przypomniała, że Tofan "wspierał Sandu" w zmaganiach o władzę.
W skrócie
- Maia Sandu nominowała Vasile Tofana na premiera Mołdawii po rezygnacji poprzedniego szefa rządu.
- Tofan ma 15 dni na sformowanie nowego gabinetu i zdobycie wotum zaufania parlamentu.
- Vasile Tofan to absolwent Harvard Business School oraz Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
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Poprzedni premier Alexandru Munteanu na początku lipca złożył rezygnację. Jego następcą - jak zadecydowała prezydent Maia Sandu - ma zostać Vasile Tofan.
Jak opisuje agencja Reutera, Tofan wspierał Sandu w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Jego kandydatura została wysunięta przez mająca większość w parlamencie Partię Działania i Solidarności (PAS).
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Tofan ma teraz 15 dni na sformowanie gabinetu i uzyskanie wotum zaufania parlamentu. Jego pierwszym zadaniem - jak powiedziała Sandu na konferencji prasowej, na której ogłosiła nominację - powinno być "pchnięcie kraju naprzód na drodze integracji z Unią Europejską".
Nowy rząd powinien także "wzmocnić odporność instytucji państwowych i społeczeństwa" oraz "ożywić gospodarkę" - powiedziała Sandu, cytowana przez agencję AFP.
Przewodniczący Parlamentu Republiki Mołdawii Igor Grosu, który partią PAS, powiedział, że podziela "te same cele" co Tofan, a mianowicie "przystąpienie do UE w nadchodzących latach, reformy instytucjonalne i wzrost gospodarczy".
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Tofan - jak opisuje agencja AFP - jest absolwentem amerykańskiej szkoły zarządzania Harvard Business School. Ukończył także studia z zarządzania publicznego na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.
To również doświadczony biznesmen i finansista, który zarządza funduszami inwestycyjnymi oraz zasiada w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw. Płynnie włada językami: angielskim, francuskim, niderlandzkim, ukraińskim i rosyjskim - dodaje portal Newsmaker.
W pierwszych dniach z funkcji premiera Mołdawii zrezygnował Alexandru Munteanu. Po ośmiu miesiącach urzędowania ogłosił on, że nie może już rządzić w zgodzie ze swoimi "zasadami i przekonaniami". Sandu podziękowała mu za współpracę i zapowiedziała, że rozpocznie konsultacje z partiami politycznymi w sprawie wyboru nowego premiera.
Źródła: agencja Reutera, AFP, Euronews, Newsmaker