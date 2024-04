"Samotne wilki" mogą się wybudzić. Wywiad USA ostrzega

Amerykański wywiad ostrzega przed zagrożeniem terrorystycznym na całym świecie. Obawy wzrosły po ataku terrorystycznym pod Moskwą , który miał miejsce 22 marca. Agenci uważają, że islamscy radykałowie mogą odpowiedzieć na wezwania tzw. Państwa Islamskiego (IS). Organizacja nawoływała do podobnych działań w innych miejscach.

Amerykańscy wywiad: "Samotne wilki" mogą przejść do działania

"Członkowie IS na całym świecie i tak zwane 'samotne wilki' mogą zareagować na niedawne oświadczenia tej grupy terrorystycznej, wychwalające atak w Rosji i zachęcające do częstszych zamachów w miejscach publicznych - nawet jeśli dana osoba nie jest członkiem IS" - informują w komunikacie amerykańskie służby.

Rosyjscy śledczy twierdzą, że w ataku w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku zginęły co najmniej 144 osoby, w tym troje dzieci, a co najmniej 550 innych zostało rannych. Napastnicy otworzyli ogień do znajdujących się na miejscu ludzi, podłożyli ładunki wybuchowe i doprowadzili do ogromnego pożaru.